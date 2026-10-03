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Главная ТЦК В Хмельницкой области люди в форме проникли в частный дом: реакция Лубинца

В Хмельницкой области люди в форме проникли в частный дом: реакция Лубинца

Ua ru
3 октября 2026 18:19
В Хмельницкой области люди в форме проникли в частный дом: реакция Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на нашумевшее видео, на котором группа людей в военной и гражданской форме проникает в частный дом в Хмельницкой области. Он заявил, что направил письмо в Офис Генерального прокурора для установления обстоятельств и причастных лиц.

Об этом омбудсмен сообщил в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Резонансное видео из Хмельницкой области: реакция Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец обратил внимание на видео, распространяющееся в сети. На кадрах видна группа неизвестных людей в военной и гражданской форме, которые подходят к частному дому, открывают окно и проникают внутрь.

"Кто именно эти люди — сотрудники ТЦК и СП, военнослужащие или другие лица — должна установить официальная проверка", — написал он.

Именно для установления всех обстоятельств Лубинец направил письмо в Офис Генерального прокурора.

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Лубинец: это признаки уголовного правонарушения

"Незаконное проникновение в жилище или иное владение лица — это прямое нарушение статьи 30 Конституции Украины, которая гарантирует неприкосновенность жилища. А в Уголовном кодексе для таких действий есть конкретная норма — статья 162: "Нарушение неприкосновенности жилища". Поэтому незаконное проникновение в жилище или иное владение лица может содержать признаки этого уголовного правонарушения", — заявил Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что закон должен действовать для всех и что на это нельзя закрывать глаза.

В ходе проверки должны установить, кто именно находился на территории домовладения, на каком основании эти люди действовали, кто мог дать соответствующие указания и были ли законные основания для проникновения.

Омбудсмен также заявил, что подобные случаи должны проверяться, а в случае выявления нарушений им должна быть дана соответствующая правовая оценка.

"Снова и снова нам приходится реагировать на подобные истории. Люди пишут, обращаются, присылают видео. Мы это видим. И делать вид, что ничего не происходит, я не буду. Каждое такое обращение и ситуация должны быть проверены. Каждое нарушение — получить правовую оценку. Потому что молчание точно не сделает эту проблему меньше", — написал он.

Мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщал, что после пребывания в Звенигородском районном ТЦК и СП военнообязанный украинец попал в реанимацию с тяжкими травмами. Пострадавший утверждает, что во время пребывания в ТЦК к нему применяли физическую силу и обливали холодной водой.

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен после этого инцидента заявил, что направил письма в Черкасский зональный отдел Военной службы правопорядка и Главное управление Национальной полиции в Черкасской области. Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия по фактам возможного умышленного причинения телесных повреждений и незаконного лишения свободы.

Хмельницкий Хмельницкая область Криминал Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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