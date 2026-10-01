Омбудсмен Лубинец отреагировал на избиение мужчины в Звенигородском ТЦК и СП

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Елена Ведмидь/lb.ua

В Звенигородском ТЦК и СП травмировали мужчину. Пострадавший — 54-летний военнообязанный, которого направили на ВВК. Об инциденте он сообщил Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Руководителя военкомата уже уволили, а по факту нарушения возбудили уголовное дело.

Об этом со ссылкой на омбудсмена сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца

Что известно о травмировании человека в ТЦК

Мужчину из Звенигородки должны были доставить в Умань, чтобы он прошел там ВВК.

"Должен был пройти обычную официальную процедуру, а вместо этого оказался на операционном столе, а врачи боролись за его жизнь. Множественные переломы ребер, разрыв легкого и пневмоторакс", — отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Пострадавший рассказал, что в ТЦК и СП его избивали и обливали холодной водой. После избиения мужчина несколько дней провел в реанимации, потому что получил тяжелые травмы.

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Дмитрий Лубинец отметил, что уже направил письма в Черкасский зональный отдел военной службы правопорядка и Главное управление Нацполиции в Черкасской области. Прокуроры расследуют инцидент как умышленное причинение телесных повреждений и незаконное лишение свободы (ч. 1 ст. 122 и ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

"Следствие должно установить, что именно произошло, кто причастен к избиению мужчины, кто это видел и не пытался ли кто-то скрыть то, что произошло... Как так может быть, что человек заходит в государственное учреждение для прохождения официальной процедуры, а потом оказывается в реанимации с пробитым легким?" — написал омбудсмен.

В Черкасском областном ТЦК и СП заявили, что отреагировали на этот инцидент еще 7 августа: назначили и начали служебное расследование.

"В системе действует принцип нулевой терпимости к любым проявлениям насилия, физического давления, унижения человеческого достоинства или превышения служебных полномочий. Никакая должность, воинское звание или обстоятельства не могут служить оправданием противоправных действий",— говорится в сообщении регионального военкомата.

В ведомстве добавили, что содействуют работе правоохранительных органов, чтобы те объективно установили все обстоятельства дела. Всех виновных, а также тех, кто был свидетелем избиения, но не сделал ничего для того, чтобы его пресечь, привлекут к ответственности.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады сообщал, что в Житомирской области мобилизовали мужчину, который весил более 200 килограммов. ВВК признала его пригодным к службе. Вскоре мобилизованный умер.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что ВСК незаконно мобилизовала осужденного за преступление против основ национальной безопасности Украины. Мужчина не должен был подлежать призыву, потому что находился на испытательном сроке. Воинская часть должна исключить мобилизованного из своих списков: соответствующее решение принял суд.