Омбудсмен Лубінець відреагував на побиття чоловіка у Звенигородському ТЦК та СП

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Олена Ведмідь/lb.ua

У Звенигородському ТЦК та СП травмували чоловіка. Потерпілий — 54-річний військовозобов'язаний, якого направили на ВЛК. Про інцидент він повідомив Уповноваженому Верховної Ради України із прав людини. Керівника військкомату вже звільнили, а за фактом порушення відкрили кримінальне провадження.

Про це з посиланням на омбудсмена повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Скриншот повідомлення Дмитра Лубінця

Що відомо про травмування людини у ТЦК

Чоловіка зі Звенигородки мали доставити до Умані, щоб він пройшов там ВЛК.

"Мав пройти звичайну офіційну процедуру, натомість опинився на операційному столі, а лікарі боролися за його життя. Множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс", — зазначив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини.

Потерпілий розповів, що у ТЦК та СП його били та обливали холодною водою. Після побиття чоловік кілька днів провів у реанімації, тому що зазнав тяжких травм.

Читайте також:

Дмитро Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до Черкаського зонального відділу військової служби правопорядку та Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Прокурори розслідують інцидент як умисне завдання травм і незаконне позбавлення волі (ч. 1 ст. 122 і ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України).

"Слідство має встановити, що саме сталося, хто причетний до побиття чоловіка, хто це бачив і чи не намагався хтось приховати те, що відбулося... Як так може бути, що людина заходить у державну установу для проходження офіційної процедури, а потім опиняється в реанімації із пробитою легенею?" — написав омбудсмен.

У Черкаському обласному ТЦК та СП заявили, що відреагували на цей інцидент ще 7 серпня: призначили та розпочали службове розслідування.

"У системі діє нуль толерантності до будь-яких проявів насильства, фізичного тиску, приниження людської гідності чи перевищення службових повноважень. Жодна посада, військове звання чи обставини не можуть бути виправданням протиправних дій", — йдеться в повідомленні регіонального військкомату.

У відомстві додали, що сприяють роботі правоохоронців, аби ті об'єктивно встановили всі обставини справи. Усіх винних, а також тих, хто був свідком побиття, але не зробив нічого для того, щоб його припинити, притягнуть до відповідальності.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомляв, що на Житомирщині мобілізували чоловіка, який важив понад 200 кілограмів. ВЛК визнала його придатним до служби. Невдовзі мобілізований помер.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що ТЦК незаконно мобілізував засудженого за злочин проти основ національної безпеки України. Чоловік не мав підлягати призову, тому що перебував на іспитовому строку. Військова частина має виключити мобілізованого зі своїх списків: відповідне рішення ухвалив суд.