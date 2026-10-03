На Хмельниччині люди у формі проникли до приватного будинку: реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на резонансне відео, на якому група людей у військовій та цивільній формі проникає до приватного будинку на Хмельниччині. Він заявив, що направив лист до Офісу Генерального прокурора для встановлення обставин та причетних осіб.

Про це омбудсмен повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Резонансне відео з Хмельниччини: реакція Дмитра Лубінця

Дмитро Лубінець звернув увагу на відео, яке поширюється в мережі: на кадрах видно групу невідомих людей у військовій та цивільній формі, які підходять до приватного будинку, відчиняють вікно та потрапляють усередину.

"Хто саме ці люди — працівники ТЦК та СП, військовослужбовці чи інші особи — має встановити офіційна перевірка", — написав він.

Саме для встановлення всіх обставин Лубінець направив лист до Офісу Генерального прокурора.

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Лубінець: це ознаки кримінального правопорушення

"Незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи — це пряме порушення статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла. А в Кримінальному кодексі для таких дій є конкретна норма — стаття 162: "Порушення недоторканності житла". Тому незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи може містити ознаки цього кримінального правопорушення", — заявив Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що закон має діяти для всіх і що на це не можна заплющувати очі.

Під час перевірки мають встановити, хто саме перебував на території домоволодіння, на якій підставі ці люди діяли, хто міг надати відповідні вказівки та чи були законні підстави для проникнення.

Омбудсмен також заявив, що подібні випадки мають перевірятися, а у разі встановлення порушень їм повинна надаватися відповідна правова оцінка.

"Знову і знову нам доводиться реагувати на подібні історії. Люди пишуть, звертаються, надсилають відео. Ми це бачимо. І удавати, що нічого не відбувається, я не буду. Кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена. Кожне порушення — отримати правову оцінку. Бо мовчання точно не зробить цю проблему меншою", — написав він.

Ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомляв, що після перебування у Звенигородському районному ТЦК та СП військовозобов’язаний українець потрапив до реанімації з тяжкими травмами. Потерпілий стверджує, що під час перебування у ТЦК до нього застосовували фізичну силу та облили холодною водою.

Новини.LIVE інформували, що омбудсмен після цієї ситуації повідомив — він направив листи до Черкаського зонального відділу Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Правоохоронці розслідують обставини події за фактами можливого умисного заподіяння травм і незаконного позбавлення волі.