Срок ВВК в Украине изменился: кому нужен новый осмотр

Военнослужащий во время ВВК. Фото иллюстративное

Срок действия заключения военно-врачебной комиссии для военнообязанных во время военного положения ограничен. Решение о пригодности к военной службе по мобилизации действует 12 месяцев с даты завершения медицинского осмотра. При этом окончание этого срока само по себе не означает автоматического нарушения правил воинского учета.

Для нового осмотра должно быть соответствующее основание и направление, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УНИАН".

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Когда нужно проходить ВВК повторно

Повторная комиссия необходима, если военнообязанному выдали соответствующее направление, а также в предусмотренных законом случаях при изменении состояния здоровья. Отдельные правила установлены для лиц, которых ранее признали временно непригодными к военной службе. Для них дата повторного освидетельствования определяется заключением ВВК.

Если срок предыдущего решения истек, военнообязанному могут назначить новый медицинский осмотр. Однако само по себе отсутствие нового заключения после окончания 12 месяцев не означает, что человек автоматически совершил нарушение. Значение имеют наличие направления и конкретные обстоятельства.

Что важно знать о сроке действия заключения

В 2026 году продолжает применяться правило о годовом сроке заключения ВВК для военнообязанных, которых освидетельствовали для определения пригодности к службе по мобилизации. При изменении состояния здоровья повторное обследование может потребоваться до окончания этого периода.

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Отдельно регулируется ситуация с гражданами, которых ВВК признала полностью непригодными к военной службе с исключением из воинского учета. Такое решение отличается от заключения о временной непригодности и имеет иные правовые последствия.

Напомним, Новини.LIVE рассказала об обстоятельствах, при которых военнообязанные граждане могут получить отсрочку от мобилизации в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что одесский суд признал вину офицера ТЦК и СП, который принял участие в силовой мобилизации украинского мужчины.