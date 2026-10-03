Водитель отказался выйти из машины у блокпоста и получил приговор

Проверка документов на блокпосте. Фото: скриншот "Суспільне"

В Хмельницком суд рассмотрел дело водителя, который после остановки возле блокпоста отказался предъявить военно-учетный документ и выйти из автомобиля. Позже мужчина начал движение, когда перед машиной находился военнослужащий. В результате военный получил легкие телесные повреждения. Суд признал водителя виновным в умышленном причинении таких повреждений служебному лицу.

Мужчине назначили три года лишения свободы, однако наказание заменили испытанием, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как произошел инцидент

События были зафиксированы 6 июня 2026 года в Хмельницком. Водитель Peugeot 301, приблизившись к блокпосту, изменил направление движения, но вскоре был остановлен сотрудниками полиции. После остановки военнослужащий потребовал у него предъявить военно-учетный документ и удостоверение личности.

Водитель требования не выполнил и отказался выходить из автомобиля, несмотря на неоднократные обращения военнослужащего и полицейских. Затем мужчина начал движение прямо в сторону военного, который находился перед машиной при исполнении служебных обязанностей. Суд установил, что водитель видел военнослужащего перед автомобилем и понимал характер своих действий.

Какие травмы получил военнослужащий

После наезда потерпевшему диагностировали повреждения в области правого коленного сустава, включая травмы менисков. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала их как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

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Сам обвиняемый в суде полностью признал вину и не оспаривал обстоятельства произошедшего. Он также раскаялся в содеянном и заявил о готовности компенсировать причиненный вред. Потерпевший от предложенной компенсации отказался.

Почему реального заключения не будет

При назначении наказания суд учел отсутствие у мужчины предыдущих судимостей, наличие малолетнего ребенка, раскаяние и содействие расследованию. В качестве еще одного смягчающего обстоятельства суд принял во внимание перечисление обвиняемым 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По делу №686/19558/26 суд назначил три года лишения свободы, но применил статью 75 Уголовного кодекса Украины и освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком два года. В течение этого периода он обязан выполнять требования органа пробации, в частности сообщать об изменении места проживания, работы или учебы и не покидать Украину без согласования.

Арест с автомобиля Peugeot 301 суд снял, машину постановили вернуть владельцу. Время пребывания под стражей с 6 по 8 июня 2026 года зачтено в срок наказания. Приговор пока может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что для украинцев изменилось в правилах получения отсрочки от мобилизации в октябре 2026 года.

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