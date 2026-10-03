Отсрочка для ТЦК в 2026 году: какие основания действуют в октябре

Графа "Бронирование сотрудников" в "Резерв+". Фото: УНИАН

Правила по бронированию и отсрочкам от мобилизации в Украине регулярно меняются. Появляются нюансы, о которых должны знеать военнообязанные граждане. Именно поэтому важно постоянно изучать постановления Кабмина и Минобороны страны.

Портал Новини.LIVE приводит актуальные изменения в правилах получения отсрочки со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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В октябре право на отсрочку от мобилизации сохраняется для нескольких категорий военнообязанных. Основаниями остаются состояние здоровья, семейные обстоятельства, обучение, бронирование, уход за близкими и некоторые другие предусмотренные законом случаи.

Среди оснований — официальное бронирование работника предприятием или организацией, имеющими соответствующее право. Отсрочка также предусмотрена для людей с инвалидностью и военнообязанных, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к службе на срок от шести до 12 месяцев.

Отдельный блок оснований связан с детьми. Отсрочку при соблюдении установленных требований могут получить родители трех и более несовершеннолетних детей, лица, самостоятельно воспитывающие ребенка, законные представители детей с инвалидностью, а также военнообязанные, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

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Уход за родственниками также может быть основанием

Право на отсрочку в предусмотренных законом случаях возникает у тех, кто осуществляет постоянный уход за супругом, ребенком, родителями или другими близкими родственниками. Отдельные нормы касаются супругов людей с инвалидностью, опекунов недееспособных лиц и членов семей военнослужащих. Основания также предусмотрены для некоторых государственных служащих, студентов и аспирантов, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают следующий уровень образования.

С февраля 2026 года действует отдельное основание для военнообязанных и резервистов, которые в возрасте от 18 до 25 лет во время военного положения проходили службу по однолетнему контракту и были уволены по предусмотренным законом основаниям. В таком случае отсрочка предоставляется на 12 месяцев.

При этом наличие основания само по себе не означает автоматического предоставления отсрочки. Право необходимо подтвердить соответствующими документами, а порядок их подачи и проверки регулируется постановлением Кабинета министров №560.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в суд в Одессе признал вину офицера ТЦК, который в составе группы оповещения силой мобилизировал военнообязанного гражданина.

Также Новини.LIVE сообщали, что изменилось в воинском учете для сотрудников предприятий, подлежащих мобилизации в 2026 году.