Приговор офицеру ТЦК: суд установил обстоятельства инцидента в Одессе

Задержание сотрудников ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

В Одессе суд признал виновным офицера ТЦК и СП, участвовавшего в силовой доставке мужчины на военно-врачебную комиссию. События произошли 2 мая 2026 года во время мобилизационных мероприятий. Согласно установленным судом обстоятельствам, военнослужащие не установили личность мужчины и не проверили его документы перед применением силы.

Полицейских при этом рядом не было, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений.

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Приморский районный суд Одессы квалифицировал действия офицера как незаконное лишение свободы и похищение человека.

Что произошло во время инцидента

Вечером 2 мая четверо военнослужащих ТЦК находились в Одессе и проводили мероприятия, связанные с мобилизацией. Мужчину заметили возле многоквартирного дома, после чего он попытался скрыться в подъезде. Офицер последовал за ним, а затем в здание вошли еще трое военнослужащих.

Мужчина попытался удержаться за металлические перила лестницы. Один из военнослужащих применил слезоточивый газ, после чего его оттащили от поручней и силой посадили в служебный Renault Master. Во время поездки двое военнослужащих, согласно материалам дела, наносили мужчине удары по туловищу и требовали сообщить персональные данные.

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Суд определил наказание

Примерно через несколько минут после задержания мужчину доставили для прохождения ВЛК. Офицер полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности, против которого потерпевший не возражал.

Суд признал военнослужащего виновным по части 1 статьи 28 и части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили два года лишения свободы, однако наказание заменили двумя годами служебного ограничения с удержанием 10% денежного обеспечения в доход государства.

Решением суда также отменен круглосуточный домашний арест. Приговор пока не является окончательным и может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Что известно об остальных участниках

В описанных судом обстоятельствах фигурируют четверо военнослужащих ТЦК. Однако представленные сведения о приговоре касаются именно офицера, который признал вину и заключил соглашение с прокурором. Данных о вынесенных приговорах другим участникам в имеющейся информации нет.

Напомним, Новини.LIVE также сообщали, что в отдельных случаях украинские суды могут способствовать исключению граждан с военного учета вопреки позиции ТЦК и СП.

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