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Головна ТЦК В Одесі суд покарав офіцера ТЦК після силового примусового доправлення мобілізованого

В Одесі суд покарав офіцера ТЦК після силового примусового доправлення мобілізованого

Ua ru
3 жовтня 2026 06:30
Вирок офіцеру ТЦК: суд встановив обставини інциденту в Одесі
Затримання співробітників ТЦК. Фото: Прокуратура України

В Одесі суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який брав участь у силовому доправленні чоловіка на військово-лікарську комісію. Події відбулися 2 травня 2026 року під час мобілізаційних заходів. Згідно з встановленими судом обставинами, військовослужбовці не встановили особу чоловіка та не перевірили його документи перед застосуванням сили.

Поліцейських при цьому поруч не було, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.

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Приморський районний суд Одеси кваліфікував дії офіцера як незаконне позбавлення волі та викрадення людини.

Що сталося під час інциденту

Увечері 2 травня четверо військовослужбовців ТЦК перебували в Одесі та проводили заходи, пов’язані з мобілізацією. Чоловіка помітили біля багатоквартирного будинку, після чого він спробував сховатися в під’їзді. Офіцер пішов за ним, а потім до будівлі увійшли ще троє військовослужбовців.

Чоловік спробував втриматися за металеві поручні сходів. Один із військовослужбовців застосував сльозогінний газ, після чого його відтягнули від поручнів і силою посадили в службовий Renault Master. Під час поїздки двоє військовослужбовців, згідно з матеріалами справи, наносили чоловікові удари по тулубу та вимагали повідомити особисті дані.

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Суд визначив покарання

Приблизно через кілька хвилин після затримання чоловіка доставили для проходження ВЛК. Офіцер повністю визнав свою провину та уклав з прокурором угоду про визнання вини, проти чого потерпілий не заперечував.

Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки позбавлення волі, однак покарання замінили двома роками службового обмеження з утриманням 10% грошового забезпечення на користь держави.

Рішенням суду також скасовано цілодобовий домашній арешт. Вирок поки що не є остаточним і може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення.

Що відомо про інших учасників

У описаних судом обставинах фігурують четверо військовослужбовців ТЦК. Однак наведені відомості про вирок стосуються саме офіцера, який визнав провину та уклав угоду з прокурором. Даних про винесені вироки іншим учасникам у наявній інформації немає.

Нагадаємо, Новини.LIVE також повідомляли, що в окремих випадках українські суди можуть сприяти виключенню громадян з військового обліку всупереч позиції ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE писали про розслідування ДБР, у рамках якого стало відомо про нові схеми збагачення, до яких виявилися причетні військові комісари одразу з кількох областей.

Одеса суд прокуратура війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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