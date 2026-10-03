Вирок офіцеру ТЦК: суд встановив обставини інциденту в Одесі

В Одесі суд покарав офіцера ТЦК після силового примусового доправлення мобілізованого
В Одесі суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який брав участь у силовому доправленні чоловіка на військово-лікарську комісію. Події відбулися 2 травня 2026 року під час мобілізаційних заходів. Згідно з встановленими судом обставинами, військовослужбовці не встановили особу чоловіка та не перевірили його документи перед застосуванням сили.
Поліцейських при цьому поруч не було, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр досудових рішень.
Приморський районний суд Одеси кваліфікував дії офіцера як незаконне позбавлення волі та викрадення людини.
Що сталося під час інциденту
Увечері 2 травня четверо військовослужбовців ТЦК перебували в Одесі та проводили заходи, пов’язані з мобілізацією. Чоловіка помітили біля багатоквартирного будинку, після чого він спробував сховатися в під’їзді. Офіцер пішов за ним, а потім до будівлі увійшли ще троє військовослужбовців.
Чоловік спробував втриматися за металеві поручні сходів. Один із військовослужбовців застосував сльозогінний газ, після чого його відтягнули від поручнів і силою посадили в службовий Renault Master. Під час поїздки двоє військовослужбовців, згідно з матеріалами справи, наносили чоловікові удари по тулубу та вимагали повідомити особисті дані.
Суд визначив покарання
Приблизно через кілька хвилин після затримання чоловіка доставили для проходження ВЛК. Офіцер повністю визнав свою провину та уклав з прокурором угоду про визнання вини, проти чого потерпілий не заперечував.
Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Йому призначили два роки позбавлення волі, однак покарання замінили двома роками службового обмеження з утриманням 10% грошового забезпечення на користь держави.
Рішенням суду також скасовано цілодобовий домашній арешт. Вирок поки що не є остаточним і може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його оголошення.
Що відомо про інших учасників
У описаних судом обставинах фігурують четверо військовослужбовців ТЦК. Однак наведені відомості про вирок стосуються саме офіцера, який визнав провину та уклав угоду з прокурором. Даних про винесені вироки іншим учасникам у наявній інформації немає.
Нагадаємо, Новини.LIVE також повідомляли, що в окремих випадках українські суди можуть сприяти виключенню громадян з військового обліку всупереч позиції ТЦК та СП.
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