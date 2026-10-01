Воинский учет в 2026 году: что изменили для предприятий

Воинский учет на предприятии. Фото иллюстративное

В 2026 году для работодателей изменились правила ведения и сверки персонального воинского учета. Новые требования закреплены постановлением Кабмина №812, которое внесло изменения в Порядок №1487. Теперь при наличии технической возможности предприятия могут проводить сверку данных через "Дію" или электронный кабинет персонального учета.

Для организаций появилась отдельная процедура электронной сверки с данными государственного реестра, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Ежегодная сверка при этом остается обязательной. Предприятия должны сопоставлять собственные списки персонального воинского учета с документами и сведениями соответствующего ТЦК. Для центров, которые находятся на территории другой административно-территориальной единицы, сверку в 2026 году необходимо провести в согласованные сроки, но не позднее 1 декабря.

Правила военного учета на предприятиях. Фото: Минобороны Украины

Что именно изменилось в 2026 году

Главное новшество касается способа сверки и передачи информации. При наличии технической возможности ответственное лицо предприятия может пройти электронную идентификацию с использованием КЭП или усовершенствованной электронной подписи и сформировать соответствующее сообщение через портал "Дія". После подписания оно блокируется для редактирования, что фиксирует факт проведения сверки.

Кроме того, изменения предусматривают электронную передачу сообщений об изменении учетных данных. При использовании "Дії" такое сообщение дополнительно в бумажной форме подавать не требуется. Если технической возможности для электронного взаимодействия нет, сохраняется прежний порядок с передачей документов в ТЦК.

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В 2026 году работодателям также важно учитывать, что актуализация данных в списках должна проводиться в пятидневный срок после подачи соответствующих документов или отображения необходимых сведений в электронной форме. Информация об изменениях затем передается в соответствующие органы через кабинет персонального учета, а при отсутствии технической возможности — на бумаге.

Какие документы понадобятся для сверки

На предприятии должны быть актуальные списки персонального воинского учета и документы, подтверждающие организацию этой работы. В частности, речь идет о:

приказе о назначении ответственного за воинский учет;

должностной инструкции ответственного лица;

графике проведения сверки;

документах о результатах предыдущих проверок;

подтверждениях передачи сведений об изменении учетных данных;

копиях военно-учетных документов работников.

При сверке с ТЦК другой административно-территориальной единицы данные можно передавать электронным способом через "Дію" или кабинет персонального учета. При отсутствии технической возможности предусмотрена отправка извлечений из списков и копий военно-учетных документов.

Отдельно Порядок №1487 устанавливает ежегодную сверку списков с учетными сведениями ТЦК. Результаты проведенной процедуры фиксируются в журнале учета результатов проверок, а после завершения сверки предприятию направляется заверенный экземпляр извлечения из списков с отметкой о проведении процедуры.

Таким образом, в 2026 году основное изменение для предприятий связано не с отменой ежегодной сверки, а с появлением электронного механизма ее проведения и передачи данных. При наличии технической возможности часть процедур теперь можно выполнить без бумажного обращения в ТЦК. При этом для "чужих" ТЦК действует предельный срок — 1 декабря текущего года.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что военнообязанные граждане могут быть сняты с учета в Украине, если такое решение примет суд.

Также Новини.LIVE уточняли, высокоставленные представители ТЦК и СП оказались в центре резонансного расследования, которое иницировали работники ГБР.