Військовий облік у 2026 році: що змінилося для підприємств

Військовий облік на підприємстві. Ілюстративне фото

У 2026 році для роботодавців змінилися правила ведення та звірки персонального військового обліку. Нові вимоги закріплені постановою Кабміну № 812, яка внесла зміни до Порядку № 1487. Тепер за наявності технічної можливості підприємства можуть проводити звірку даних через «Дію» або електронний кабінет персонального обліку.

Для організацій з’явилася окрема процедура електронної звірки з даними державного реєстру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Щорічна звірка при цьому залишається обов’язковою. Підприємства повинні зіставляти власні списки персонального військового обліку з документами та відомостями відповідного ТЦК. Для центрів, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, звірку у 2026 році необхідно провести у погоджених термінах, але не пізніше 1 грудня.

Правила військового обліку на підприємствах. Фото: Міноборони України

Що саме змінилося у 2026 році

Головне нововведення стосується способу звірки та передачі інформації. За наявності технічної можливості відповідальна особа підприємства може пройти електронну ідентифікацію з використанням КЕП або вдосконаленого електронного підпису та сформувати відповідне повідомлення через портал "Дія". Після підписання воно блокується для редагування, що фіксує факт проведення звірки.

Крім того, зміни передбачають електронну передачу повідомлень про зміну облікових даних. При використанні "Дії" таке повідомлення додатково в паперовій формі подавати не потрібно. Якщо технічної можливості для електронної взаємодії немає, зберігається колишній порядок із передачею документів до ТЦК.

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У 2026 році роботодавцям також важливо враховувати, що актуалізація даних у списках має здійснюватися протягом п’яти днів після подання відповідних документів або відображення необхідних відомостей в електронній формі. Інформація про зміни потім передається до відповідних органів через кабінет персонального обліку, а за відсутності технічної можливості — на папері.

Які документи знадобляться для звірки

На підприємстві мають бути актуальні списки персонального військового обліку та документи, що підтверджують організацію цієї роботи. Зокрема, йдеться про:

наказі про призначення відповідального за військовий облік;

посадовій інструкції відповідальної особи;

графіку проведення звірки;

документах про результати попередніх перевірок;

підтвердженнях передачі відомостей про зміну облікових даних;

копіях військово-облікових документів працівників.

Під час звірки з ТЦК іншої адміністративно-територіальної одиниці дані можна передавати в електронному вигляді через "Дію" або кабінет персонального обліку. У разі відсутності технічної можливості передбачено надсилання витягів зі списків та копій військово-облікових документів.

Окремо Наказ № 1487 встановлює щорічну звірку списків з обліковими даними ТЦК. Результати проведеної процедури фіксуються в журналі обліку результатів перевірок, а після завершення звірки підприємству надсилається завірений примірник витягу зі списків із відміткою про проведення процедури.

Таким чином, у 2026 році основна зміна для підприємств пов’язана не зі скасуванням щорічної звірки, а з появою електронного механізму її проведення та передачі даних. За наявності технічної можливості частину процедур тепер можна виконати без паперового звернення до ТЦК. При цьому для "чужих" ТЦК діє граничний термін — 1 грудня поточного року.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що військовозобов’язані громадяни можуть бути зняті з обліку в Україні, якщо таке рішення ухвалить суд.

Також Новини.LIVE уточнювали, що високопоставлені представники ТЦК та СП опинилися в центрі резонансного розслідування, яке ініціювали працівники ДБР.