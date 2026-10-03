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Головна ТЦК Мобілізація українців у жовтні: що дає право на відстрочку

Мобілізація українців у жовтні: що дає право на відстрочку

Ua ru
3 жовтня 2026 10:23
Відстрочка для ТЦК у 2026 році: які підстави діють у жовтні
Графа "Бронювання співробітників" у "Резерв+". Фото: УНІАН

Правила щодо відстрочки від мобілізації в Україні регулярно змінюються. З’являються нюанси, про які повинні знати військовозобов’язані громадяни. Саме тому важливо постійно вивчати постанови Кабміну та Міноборони країни.

Портал Новини.LIVE наводить актуальні зміни в правилах отримання відстрочки з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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У жовтні право на відстрочку від мобілізації зберігається для кількох категорій військовозобов’язаних. Підставами залишаються стан здоров’я, сімейні обставини, навчання, бронювання, догляд за близькими та деякі інші передбачені законом випадки.

Серед підстав — офіційне бронювання працівника підприємством або організацією, що мають відповідне право. Відстрочка також передбачена для людей з інвалідністю та військовозобов’язаних, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби на строк від шести до 12 місяців.

Окремий блок підстав пов’язаний із дітьми. Відстрочку за умови дотримання встановлених вимог можуть отримати батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, особи, які самостійно виховують дитину, законні представники дітей з інвалідністю, а також військовозобов’язані, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи.

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Догляд за родичами також може бути підставою

Право на відстрочку у передбачених законом випадках виникає у тих, хто здійснює постійний догляд за чоловіком, дитиною, батьками або іншими близькими родичами. Окремі норми стосуються подружжя осіб з інвалідністю, опікунів недієздатних осіб та членів сімей військовослужбовців. Підстави також передбачені для деяких державних службовців, студентів та аспірантів, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають наступний рівень освіти.

З лютого 2026 року діє окрема підстава для військовозобов’язаних та резервістів, які у віці від 18 до 25 років під час воєнного стану проходили службу за однорічним контрактом і були звільнені на підставах, передбачених законом. У такому випадку відстрочка надається на 12 місяців.

При цьому наявність підстави сама по собі не означає автоматичного надання відстрочки. Право необхідно підтвердити відповідними документами, а порядок їх подання та перевірки регулюється постановою Кабінету міністрів № 560.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що суд в Одесі визнав винним офіцера ТЦК, який у складі групи оповіщення силою мобілізував військовозобов’язаного громадянина.

Також Новини.LIVE повідомляли, що змінилося у військовому обліку для співробітників підприємств, які підлягають мобілізації у 2026 році.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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