Патрульні зупинили автомобіль на дорозі: як має діяти водій

Зупинка автомобіля на блокпості. Ілюстративне фото

Під час воєнного стану військовозобов’язаних можуть оповіщати у громадських місцях, на блокпостах та інших об’єктах, однак повноваження представників ТЦК під час зупинки транспорту обмежені. Самостійно зупиняти автомобілі співробітники ТЦК не уповноважені. На блокпостах вони можуть брати участь у перевірці документів разом з іншими уповноваженими представниками.

При цьому вручення повістки ще не означає призов на військову службу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "УНІАН".

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Чинний порядок передбачає можливість перевірки військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, військовозобов’язаних та резервістів. Перевірка може проводитися, зокрема, на блокпостах. Повноваження щодо зупинки транспорту визначаються окремими нормами законодавства, тому присутність співробітників ТЦК на блокпості сама по собі не означає, що саме вони мають право зупинити автомобіль.

Що відбувається після перевірки документів

Якщо у особи виявлено порушення правил військового обліку або відсутні необхідні документи, подальші дії здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Залежно від обставин може знадобитися звернення до ТЦК для уточнення військово-облікових даних або проходження передбачених процедур.

При цьому твердження про те, що водія можуть просто забрати з дороги й негайно відправити до військової частини, не відповідає встановленій процедурі призову. Порядок мобілізації передбачає оформлення необхідних документів та проходження певних етапів. У липні 2026 року Кабмін вніс чергові зміни до порядку проведення призову, тому при оцінці конкретної ситуації слід враховувати чинну редакцію відповідних норм.

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Що робити, якщо водія доставили до ТЦК

У такій ситуації людині слід повідомити близьким, куди її доставили, зберегти при собі документи та, за необхідності, скористатися правовою допомогою. Важливо уважно ознайомлюватися з документами перед їх підписанням і фіксувати обставини, які можуть мати значення для подальшого оскарження.

Якщо автомобіль залишився на дорозі без водія, окремо необхідно забезпечити його безпеку та прибрати з проїжджої частини, якщо це можливо. Сам факт доставки особи до ТЦК не означає автоматичного виникнення підстав для вилучення або переміщення її автомобіля.

Де проходять межі повноважень ТЦК

Законодавство розмежовує повноваження співробітників ТЦК та правоохоронних органів. Блокпост є спеціально обладнаним місцем, де під час воєнного стану можуть перевірятися люди, транспорт, багаж та вантажі. До складу сил, що працюють на блокпості, можуть входити представники військових формувань та правоохоронних органів, яким надано відповідні повноваження.

Тому в кожній конкретній ситуації необхідно враховувати, хто саме зупинив автомобіль, де це сталося, які документи перевірялися та на якій підставі особу доставили до ТЦК. Ці обставини мають значення для оцінки законності дій посадових осіб.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що зняття громадянина з військового обліку може бути здійснено судом у деяких передбачених законом випадках.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співробітники правоохоронних органів продовжують виявляти порушення з боку посадових осіб у ТЦК та СП.