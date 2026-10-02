ТЦК остановили автомобиль на дороге: как действовать водителю

Остановка автомобиля на блокпосту. Фото иллюстративное

Во время военного положения военнообязанных могут оповещать в общественных местах, на блокпостах и других объектах, однако полномочия представителей ТЦК при остановке транспорта ограничены. Самостоятельно останавливать автомобили сотрудники ТЦК не уполномочены. На блокпостах они могут участвовать в проверке документов вместе с другими уполномоченными представителями.

При этом вручение повестки еще не означает призыв на военную службу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "УНИАН".

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Действующий порядок предусматривает возможность проверки военно-учетных документов у мужчин призывного возраста, военнообязанных и резервистов. Проверка может проводиться в том числе на блокпостах. Полномочия по остановке транспорта определяются отдельными нормами законодательства, поэтому присутствие сотрудников ТЦК на блокпосту само по себе не означает, что именно они имеют право остановить автомобиль.

Что происходит после проверки документов

Если у человека выявлены нарушения правил воинского учета либо отсутствуют необходимые документы, дальнейшие действия осуществляются в порядке, установленном законодательством. В зависимости от обстоятельств может потребоваться обращение в ТЦК для уточнения военно-учетных данных или прохождения предусмотренных процедур.

При этом утверждение о том, что водителя могут просто забрать с дороги и немедленно отправить в воинскую часть, не соответствует установленной процедуре призыва. Порядок мобилизации предусматривает оформление необходимых документов и прохождение определенных этапов. В июле 2026 года Кабмин внес очередные изменения в порядок проведения призыва, поэтому при оценке конкретной ситуации следует учитывать действующую редакцию соответствующих норм.

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Что делать, если водителя доставили в ТЦК

В такой ситуации человеку следует сообщить близким, куда его доставили, сохранить при себе документы и при необходимости воспользоваться правовой помощью. Важно внимательно знакомиться с документами перед их подписанием и фиксировать обстоятельства, которые могут иметь значение для дальнейшего обжалования.

Если автомобиль остался на дороге без водителя, отдельно необходимо обеспечить его безопасность и убрать с проезжей части, если это возможно. Сам факт доставки человека в ТЦК не означает автоматического возникновения оснований для изъятия или перемещения его автомобиля.

Где проходят границы полномочий ТЦК

Законодательство разграничивает полномочия сотрудников ТЦК и правоохранительных органов. Блокпост является специально оборудованным местом, где во время военного положения могут проверяться люди, транспорт, багаж и грузы. В состав сил, работающих на блокпосту, могут входить представители военных формирований и правоохранительных органов, которым предоставлены соответствующие полномочия.

Поэтому в каждой конкретной ситуации необходимо учитывать, кто именно остановил автомобиль, где это произошло, какие документы проверялись и на каком основании человека доставили в ТЦК. Эти обстоятельства имеют значение для оценки законности действий должностных лиц.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что снятие гражданина с воинского учета может быть осуществлено судом в некоторых оговоренных законом случаях.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выявлять нарушения со стороны должностных лиц в ТЦК и СП.