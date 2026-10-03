Водій відмовився вийти з автомобіля біля блокпоста і отримав вирок

Перевірка документів на блокпості. Фото: скриншот "Суспільне"

У Хмельницькому суд розглянув справу водія, який після зупинки біля блокпосту відмовився пред’явити військово-реєстраційний документ і вийти з автомобіля. Пізніше чоловік рушив, коли перед машиною перебував військовослужбовець. У результаті військовий отримав легкі тілесні ушкодження. Суд визнав водія винним у умисному заподіянні таких ушкоджень службовій особі.

Чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак покарання замінили випробувальним терміном, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Як стався інцидент

Події відбулися 6 червня 2026 року в Хмельницькому. Водій Peugeot 301, наблизившись до блокпосту, змінив напрямок руху, але незабаром був зупинений співробітниками поліції. Після зупинки військовослужбовець вимагав від нього пред’явити військово-обліковий документ та посвідчення особи.

Водій не виконав вимоги та відмовився виходити з автомобіля, незважаючи на неодноразові заклики військовослужбовця та поліцейських. Потім чоловік почав рухатися прямо в бік військового, який перебував перед машиною під час виконання службових обов’язків. Суд встановив, що водій бачив військовослужбовця перед автомобілем і усвідомлював характер своїх дій.

Які травми отримав військовослужбовець

Після наїзду потерпілому діагностували ушкодження в ділянці правого колінного суглоба, зокрема травми менісків. Судово-медична експертиза кваліфікувала їх як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасне порушення здоров’я.

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Сам обвинувачений у суді повністю визнав провину й не заперечував обставин події. Він також розкаявся у скоєному та заявив про готовність компенсувати заподіяну шкоду. Потерпілий відмовився від запропонованої компенсації.

Чому реального ув’язнення не буде

При призначенні покарання суд врахував відсутність у чоловіка попередніх судимостей, наявність малолітньої дитини, каяття та сприяння розслідуванню. Ще однією пом’якшувальною обставиною суд визнав перерахування обвинуваченим 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Обтяжуючих обставин встановлено не було.

У справі №686/19558/26 суд призначив три роки позбавлення волі, але застосував статтю 75 Кримінального кодексу України та звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном два роки. Протягом цього періоду він зобов’язаний виконувати вимоги органу пробації, зокрема повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання та не залишати Україну без узгодження.

Арешт автомобіля Peugeot 301 суд зняв, машину постановили повернути власнику. Час перебування під вартою з 6 по 8 червня 2026 року зараховано до строку покарання. Вирок поки що може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

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