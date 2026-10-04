Термін дії ВЛК в Україні змінився: кому потрібен новий огляд

Військовослужбовець під час ВЛК. Ілюстративне фото

Термін дії висновку військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних під час воєнного стану є обмеженим. Рішення про придатність до військової служби під час мобілізації діє 12 місяців з дати завершення медичного огляду. При цьому закінчення цього терміну саме по собі не означає автоматичного порушення правил військового обліку.

Для нового огляду має бути відповідна підстава та направлення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "УНІАН".

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Коли потрібно проходити ВЛК повторно

Повторна комісія необхідна, якщо військовозобов’язаному видали відповідне направлення, а також у передбачених законом випадках при зміні стану здоров’я. Окремі правила встановлені для осіб, яких раніше визнали тимчасово непридатними до військової служби. Для них дата повторного обстеження визначається висновком ВЛК.

Якщо термін попереднього рішення закінчився, військовозобов’язаному можуть призначити новий медичний огляд. Однак сама по собі відсутність нового висновку після закінчення 12 місяців не означає, що людина автоматично вчинила порушення. Значення мають наявність направлення та конкретні обставини.

Що важливо знати про термін дії висновку

У 2026 році продовжує застосовуватися правило про річний термін дії висновку ВЛК для військовозобов’язаних, яких оглянули для визначення придатності до служби під час мобілізації. У разі зміни стану здоров’я повторне обстеження може знадобитися до закінчення цього періоду.

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Окремо регулюється ситуація з громадянами, яких ВЛК визнала повністю непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Таке рішення відрізняється від висновку про тимчасову непридатність і має інші правові наслідки.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про обставини, за яких військовозобов’язані громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одеський суд визнав винним офіцера ТЦК та СП, який взяв участь у силовій мобілізації українського чоловіка.