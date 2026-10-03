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Главная ТЦК Герой Украины высказался о проверках ТЦК и видео конфликтов

Герой Украины высказался о проверках ТЦК и видео конфликтов

Ua ru
3 октября 2026 19:28
Сергей Панфилов о мобилизации: что он рассказал о работе ТЦК
Украинский военнослужащий Сергей Панфилов. Фото: скриншот YouTube

Капитан полиции Сергей Панфилов рассказал о встречах с представителями ТЦК и СП во время полномасштабной войны. По словам военнослужащего, сотрудники центра комплектования несколько раз проверяли его документы и каждый раз представлялись перед разговором. Он также сообщил, что интересовался подобным опытом у других военных.

Отдельно Панфилов высказался о видеозаписях конфликтов во время мероприятий по оповещению, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Главком".

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Что рассказал Панфилов о проверках ТЦК

Во время проверок представители ТЦК уточняли его статус, после чего просили предъявить документы. Панфилов отметил, что лично не сталкивался с грубым обращением со стороны сотрудников центра комплектования. Военнослужащий также рассказал, что ранее спрашивал об опыте общения с ТЦК примерно у 50 военнослужащих и, по его утверждению, не получил от них жалоб на некорректное обращение.

Отдельное внимание Герой Украины уделил людям, которые снимают мероприятия по оповещению на видео. Он заявил, что видит в социальных сетях записи конфликтов, которым, по его мнению, иногда предшествуют провокационные действия в отношении военнослужащих ТЦК. В качестве примера Панфилов упомянул попытки выяснять у представителей центра комплектования, участвовали ли они сами в боевых действиях.

Панфилов высказался об отношении к мобилизации

В интервью военнослужащий также затронул тему граждан, которые пытаются избежать службы при отсутствии оснований для отсрочки или бронирования. Он связал этот вопрос с нагрузкой на действующих военнослужащих, которые продолжают выполнять задачи на фронте. При этом Панфилов отдельно упомянул ситуации с семейными обстоятельствами, которые могут объективно влиять на возможность человека проходить службу.

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Сергей Панфилов служит в штурмовой бригаде Национальной полиции "Лють" и имеет звание капитана полиции. В ноябре 2025 года под Константиновкой он подорвался на мине и потерял обе ноги. Перед этим военнослужащий дважды получил ранения в течение одних суток, а после второго подрыва около 19 часов ожидал эвакуации. После реабилитации он начал ходить на протезах и заявлял о намерении продолжить службу. В 2026 году Панфилову присвоили звание Героя Украины и вручили орден "Золотая Звезда". 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, кто из военнообязанных украинцев может получить право на отсрочку от мобилизации с октября 2026 года. 

Также Новини.LIVE сообщали, чем закончился суд по делу о силовой мобилизации украинца в Одессе. В инциденте принял участие офицер ТЦК и СП. 

Герой Украины мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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