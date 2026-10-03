Сергій Панфілов про мобілізацію: що він розповів про роботу ТЦК

Український військовослужбовець Сергій Панфілов. Фото: скриншот з YouTube

Капітан поліції Сергій Панфілов розповів про зустрічі з представниками ТЦК та СП під час повномасштабної війни. За словами військовослужбовця, співробітники центру комплектування кілька разів перевіряли його документи і щоразу представлялися перед розмовою. Він також повідомив, що цікавився подібним досвідом у інших військових.

Окремо Панфілов висловився щодо відеозаписів конфліктів під час заходів з оповіщення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Главком".

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Що розповів Панфілов про перевірки ТЦК

Під час перевірок представники ТЦК уточнювали його статус, після чого просили пред’явити документи. Панфілов зазначив, що особисто не стикався з грубим поводженням з боку співробітників центру комплектування. Військовослужбовець також розповів, що раніше запитував про досвід спілкування з ТЦК приблизно у 50 військовослужбовців і, за його словами, не отримав від них скарг на некоректне поводження.

Окрему увагу Герой України приділив людям, які знімають заходи з оповіщення на відео. Він заявив, що бачить у соціальних мережах записи конфліктів, яким, на його думку, іноді передують провокаційні дії щодо військовослужбовців ТЦК. Як приклад Панфілов згадав спроби з’ясувати у представників центру комплектування, чи брали вони самі участь у бойових діях.

Панфілов висловився щодо ставлення до мобілізації

В інтерв’ю військовослужбовець також торкнувся теми громадян, які намагаються уникнути служби за відсутності підстав для відстрочки чи бронювання. Він пов’язав це питання з навантаженням на діючих військовослужбовців, які продовжують виконувати завдання на фронті. При цьому Панфілов окремо згадав про ситуації, пов’язані з сімейними обставинами, які можуть об’єктивно впливати на можливість людини проходити службу.

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Сергій Панфілов служить у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють" і має звання капітана поліції. У листопаді 2025 року під Константинівкою він підірвався на міні й втратив обидві ноги. Перед цим військовослужбовець двічі отримав поранення протягом однієї доби, а після другого підриву близько 19-ї години чекав на евакуацію. Після реабілітації він почав ходити на протезах і заявляв про намір продовжити службу. У 2026 році Панфілову присвоїли звання Героя України та вручили орден "Золота Зірка".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, хто з військовозобов'язаних українців може отримати право на відстрочку від мобілізації з жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим закінчився суд у справі про силову мобілізацію українця в Одесі. У інциденті взяв участь офіцер ТЦК та СП.