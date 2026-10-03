Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Герой України висловився щодо перевірок ТЦК та відеозаписів конфліктів

Герой України висловився щодо перевірок ТЦК та відеозаписів конфліктів

Ua ru
3 жовтня 2026 19:28
Сергій Панфілов про мобілізацію: що він розповів про роботу ТЦК
Український військовослужбовець Сергій Панфілов. Фото: скриншот з YouTube

Капітан поліції Сергій Панфілов розповів про зустрічі з представниками ТЦК та СП під час повномасштабної війни. За словами військовослужбовця, співробітники центру комплектування кілька разів перевіряли його документи і щоразу представлялися перед розмовою. Він також повідомив, що цікавився подібним досвідом у інших військових.

Окремо Панфілов висловився щодо відеозаписів конфліктів під час заходів з оповіщення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Главком".

Реклама

Що розповів Панфілов про перевірки ТЦК

Під час перевірок представники ТЦК уточнювали його статус, після чого просили пред’явити документи. Панфілов зазначив, що особисто не стикався з грубим поводженням з боку співробітників центру комплектування. Військовослужбовець також розповів, що раніше запитував про досвід спілкування з ТЦК приблизно у 50 військовослужбовців і, за його словами, не отримав від них скарг на некоректне поводження.

Окрему увагу Герой України приділив людям, які знімають заходи з оповіщення на відео. Він заявив, що бачить у соціальних мережах записи конфліктів, яким, на його думку, іноді передують провокаційні дії щодо військовослужбовців ТЦК. Як приклад Панфілов згадав спроби з’ясувати у представників центру комплектування, чи брали вони самі участь у бойових діях.

Панфілов висловився щодо ставлення до мобілізації

В інтерв’ю військовослужбовець також торкнувся теми громадян, які намагаються уникнути служби за відсутності підстав для відстрочки чи бронювання. Він пов’язав це питання з навантаженням на діючих військовослужбовців, які продовжують виконувати завдання на фронті. При цьому Панфілов окремо згадав про ситуації, пов’язані з сімейними обставинами, які можуть об’єктивно впливати на можливість людини проходити службу.

Читайте також:

Сергій Панфілов служить у штурмовій бригаді Національної поліції "Лють" і має звання капітана поліції. У листопаді 2025 року під Константинівкою він підірвався на міні й втратив обидві ноги. Перед цим військовослужбовець двічі отримав поранення протягом однієї доби, а після другого підриву близько 19-ї години чекав на евакуацію. Після реабілітації він почав ходити на протезах і заявляв про намір продовжити службу. У 2026 році Панфілову присвоїли звання Героя України та вручили орден "Золота Зірка".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, хто з військовозобов'язаних українців може отримати право на відстрочку від мобілізації з жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим закінчився суд у справі про силову мобілізацію українця в Одесі. У інциденті взяв участь офіцер ТЦК та СП. 

Герой України мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації