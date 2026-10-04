В Украине готовят новые подходы к мобилизации и работе ТЦК

Построение украинских военнослужащих. Иллюстративное фото

Осенью 2026 года в Украине сохраняется вопрос изменения системы мобилизации и работы территориальных центров комплектования. Часть запланированной трансформации уже реализована, однако комплексная реформа мобилизационных процессов пока не завершена. Одним из ключевых изменений 2026 года стали новые контракты с определенными сроками службы и гарантированной отсрочкой после их завершения.

Одновременно руководство страны продолжает указывать на необходимость сохранять темпы комплектования Сил обороны, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Остров".

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Что уже изменилось в системе комплектования

Первый этап трансформации Сил обороны был запущен в июне 2026 года. Кабмин утвердил экспериментальный проект мотивационных контрактов, рассчитанный до июня 2028 года: в зависимости от условий службы новые соглашения предусматривают сроки от шести до 24 месяцев. Для действующих военнослужащих предусмотрены, в частности, 10-месячный пехотно-штурмовой и 24-месячный боевой или базовый контракты. После завершения таких контрактов предусмотрено право на увольнение и отсрочку, продолжительность которой зависит от условий службы и предыдущего опыта.

Следующий этап реформы должен затронуть рекрутинг и непосредственно мобилизацию. Среди обсуждаемых направлений называются цифровизация процедур, изменение функций ТЦК, развитие рекрутинга и дальнейшее совершенствование контрактной службы. После смены руководства Минобороны часть ранее подготовленных решений была возвращена на дополнительное согласование.

Главный вопрос остается вокруг ТЦК

Отдельной темой остается роль территориальных центров комплектования в будущей модели. В исходном материале рассматриваются варианты перераспределения их функций и возможного изменения системы управления, однако окончательного решения о новой архитектуре ТЦК в приведенных материалах нет. Уже действуют отдельные цифровые инструменты, развивается рекрутинг и введены новые виды контрактов, но эти элементы пока не образуют единую завершенную модель комплектования.

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Еще одним обсуждаемым вопросом остается возраст мобилизации. В августе секретарь парламентского комитета Роман Костенко сообщал, что в Генеральном штабе обсуждается возможность изменить подход к призыву граждан старше 50 или 55 лет, оставив исключения для военнообязанных с дефицитными или необходимыми для армии специальностями. При этом речь шла именно об обсуждении, а не о принятом решении. Поэтому действующие правила мобилизации нельзя считать измененными только на основании этих заявлений.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанные граждане могут получить право на острочку от мобилизации в Украине при соблюдении нескольких правил.

Также Новини.LIVE писали о том, чем закончился суд в Одессе по делу о силой мобилизации гражданина, в которой принял участие офицер ТЦК и СП.