В Україні готують нові підходи до мобілізації та роботи ТЦК

Парад українських військовослужбовців. Ілюстративне фото

Восени 2026 року в Україні залишається актуальним питання зміни системи мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування. Частина запланованої трансформації вже реалізована, проте комплексна реформа мобілізаційних процесів поки що не завершена. Однією з ключових змін 2026 року стали нові контракти з визначеними строками служби та гарантованою відстрочкою після їхнього завершення.

Водночас керівництво країни продовжує наголошувати на необхідності зберігати темпи комплектування Сил оборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Острів".

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Що вже змінилося в системі комплектування

Перший етап трансформації Сил оборони було розпочато в червні 2026 року. Кабмін затвердив експериментальний проєкт мотиваційних контрактів, розрахований до червня 2028 року: залежно від умов служби нові угоди передбачають терміни від шести до 24 місяців. Для діючих військовослужбовців передбачені, зокрема, 10-місячний піхотно-штурмовий та 24-місячний бойовий або базовий контракти. Після завершення таких контрактів передбачено право на звільнення та відстрочку, тривалість якої залежить від умов служби та попереднього досвіду.

Наступний етап реформи має торкнутися рекрутингу та безпосередньо мобілізації. Серед напрямків, що обговорюються, називаються цифровізація процедур, зміна функцій ТЦК, розвиток рекрутингу та подальше вдосконалення контрактної служби. Після зміни керівництва Міноборони частина раніше підготовлених рішень була повернута на додаткове узгодження.

Головне питання залишається навколо ТЦК

Окремою темою залишається роль територіальних центрів комплектування в майбутній моделі. У вихідному матеріалі розглядаються варіанти перерозподілу їхніх функцій та можливої зміни системи управління, проте остаточного рішення щодо нової архітектури ТЦК у наведених матеріалах немає. Вже діють окремі цифрові інструменти, розвивається рекрутинг і запроваджено нові види контрактів, але ці елементи поки що не утворюють єдиної завершеної моделі комплектування.

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Ще одним питанням, що обговорюється, залишається вік мобілізації. У серпні секретар парламентського комітету Роман Костенко повідомляв, що в Генеральному штабі обговорюється можливість змінити підхід до призову громадян старше 50 або 55 років, залишивши винятки для військовозобов’язаних із дефіцитними або необхідними для армії спеціальностями. При цьому йшлося саме про обговорення, а не про ухвалене рішення. Тому чинні правила мобілізації не можна вважати зміненими лише на підставі цих заяв.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовозобов’язані громадяни можуть отримати право на відстрочку від мобілізації в Україні за умови дотримання кількох правил.

Також Новини.LIVE писали про те, чим закінчився суд в Одесі у справі про примусову мобілізацію громадянина, у якій взяв участь офіцер ТЦК та СП.