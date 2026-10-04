Кого з відстрочкою не направлять на ВЛК в Україні

Українець у кабінеті лікаря. Фото: РБК Україна

Наявність чинної відстрочки від мобілізації або оформленого бронювання зазвичай означає, що військовозобов’язаного не направляють до військово-лікарської комісії. Тому відсутність нового висновку ВЛК у період дії такого статусу сама по собі не вважається порушенням військового обліку. При цьому законодавство передбачає окремі випадки, коли медичний огляд все ж може знадобитися.

Особливі правила діють і для людей з інвалідністю за наявності підтверджуючих документів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Коли відстрочка звільняє від ВЛК

Якщо відстрочка діє протягом встановленого терміну, військовозобов’язаного не направляють на ВЛК для визначення придатності до військової служби. Аналогічний підхід застосовується до громадян, які мають чинну бронь. Таким чином, особа може не проходити медичний огляд протягом періоду, на який оформлено відстрочку або бронювання.

Кого можуть направити на повторний огляд

Винятки пов’язані з конкретними обставинами. ВЛК може знадобитися військовозобов’язаному, який вступає на військову службу за контрактом, самостійно висловив бажання пройти медичний огляд або раніше був визнаний обмежено придатним і повинен пройти повторний огляд. Для осіб із встановленою інвалідністю застосовуються окремі правила.

Люди з інвалідністю за умови належного оформлення відповідного статусу також належать до категорії, яка має право на відстрочку. Тому чинна відстрочка або бронь має принципове значення: доки зберігається законна підстава для звільнення від призову, відсутність щорічної ВЛК сама по собі не означає порушення. Після закінчення відстрочки або бронювання ситуація може змінитися, і за наявності підстав військовозобов’язаного можуть направити на медичний огляд.

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