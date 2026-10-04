Надійшов штраф від ТЦК на суму 34 тисячі гривень: як допоміг суд

Суддівський молоток. Ілюстративне фото

Індустріальний районний суд Дніпра скасував постанову ТЦК про накладення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень, винесену щодо директора підприємства. Приводом для притягнення до адміністративної відповідальності стало невиконання вимог щодо повідомлення військовозобов’язаного працівника. Керівник оскаржив постанову, вказавши, зокрема, на порушення права на правову допомогу.

Суд встановив, що адвокат заздалегідь просив перенести розгляд справи та надав підтвердження своєї зайнятості в іншому процесі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

Реклама

Незважаючи на це, ТЦК розглянув матеріали без участі директора та його захисника.

Через що виник спір

Підприємство отримало розпорядження ТЦК про повідомлення двох військовозобов’язаних співробітників та забезпечення їхнього прибуття для уточнення даних. Директор не погодився з висунутими вимогами та надіслав до ТЦК відповідну відповідь. Пізніше його повідомили про розгляд адміністративної справи, а 13 березня начальник ТЦК виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень за частиною третьою статті 210-1 КУпАП. У ТЦК зазначили, що керівник не надав документів, які підтверджують повідомлення військовозобов’язаного працівника.

Що встановив суд

За день до розгляду справи адвокат директора надіслав на офіційну електронну пошту ТЦК клопотання про відкладення засідання. Причиною стала його зайнятість в іншому судовому процесі, що підтверджувалося доданими документами. Представники ТЦК не заперечували отримання звернення, проте справу наступного дня розглянули без директора та його захисника. Суд дійшов висновку, що таким чином було порушено право керівника на юридичну допомогу, а підстав вважати дії адвоката зловживанням процесуальними правами не встановлено.

Читайте також:

Апеляція ТЦК не змінила ситуацію

З огляду на виявлене процесуальне порушення суд скасував постанову про штраф і закрив провадження в адміністративній справі. При цьому питання про те, наскільки обґрунтованими були самі вимоги ТЦК щодо повідомлення працівника, суд окремо не розглядав. ТЦК спробував оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив скаргу без розгляду та вимагав усунути виявлені недоліки, зокрема вирішити питання щодо строку подання та сплатити судовий збір.

Чим завершився спір

Необхідні вимоги апелянт у встановлений строк не виконав. У результаті 7 липня 2026 року Третій апеляційний адміністративний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження. Таким чином, штраф у розмірі 34 тисяч гривень, накладений на директора, було скасовано, а провадження у справі закрито. Суд також стягнув на його користь 665,60 гривень судового збору.

Раніше Новини.LIVE також повідомляли про те, як часто військовозобов’язаним українцям необхідно проходити військово-лікарську комісію і що буде, якщо цього не робити.

Також Новини.LIVE навели алгоритм дій у разі силової мобілізації, яка відбулася прямо на вулиці або на блокпості.