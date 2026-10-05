Что запрещено делать ТЦК во время мобилизации: пояснение Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Сотрудники ТЦК и СП не имеют права применять физическую силу, угрожать людям или изымать их личные вещи. В то же время они могут проверять военно-учетные документы, вручать повестки и направлять на ВЛК. Во время мобилизации также должны учитываться состояние здоровья и законные основания для отсрочки.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в понедельник, 5 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Что запрещено делать сотрудникам ТЦК во время мобилизации

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что сотрудникам ТЦК и СП запрещено применять физическую силу и угрозы, изымать телефоны, документы или другие личные вещи. Также они не могут удерживать человека в помещении ТЦК и СП без законных оснований.

В то же время к полномочиям сотрудников ТЦК и СП относятся: проверка военно-учетных документов, вручение повесток и других документов в предусмотренном законом порядке, направление на ВЛК и ведение военного учета.

Лубинец также отметил, что при прохождении ВЛК должны учитываться состояние здоровья и медицинские документы человека, а также надлежащим образом рассматриваться законные основания для отсрочки.

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Омбудсмен подчеркнул, что исполнение воинского долга не означает отказ от прав. Также он отметил, что нарушения во время мобилизации, которые имели место при предыдущем руководстве Минобороны, не должны повторяться.

"Я уже неоднократно подчеркивал: наследие предыдущего руководства МОУ не должно повторяться. Нарушение прав во время мобилизации — также ответственность нового Главнокомандующего", — резюмировал Лубинец.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, где люди в военной и гражданской форме попадают в частный дом в Хмельницкой области. Омбудсмен направил письмо в Офис Генерального прокурора для установления всех обстоятельств и причастных лиц. По его словам, в случае подтверждения нарушений им должна быть дана соответствующая правовая оценка.

Новини.LIVE также сообщали, что Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщение о военнообязанном, который после пребывания в Звенигородском районном ТЦК оказался в реанимации. По словам пострадавшего, к нему применили физическую силу и облили холодной водой, после чего медики диагностировали множественные переломы ребер, разрыв легкого и пневмоторакс. После обращения мужчины Лубинец направил письма в Военную службу правопорядка и полицию Черкасской области, а руководителя районного ТЦК уволили с должности.