Що заборонено робити ТЦК під час мобілізації: пояснення Лубінця

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Працівники ТЦК та СП не мають права застосовувати фізичну силу, погрожувати людям чи забирати їхні особисті речі. Водночас вони можуть перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки та направляти на ВЛК. Під час мобілізації також мають враховувати стан здоров’я та законні підстави для відстрочки.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у понеділок, 5 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що заборонено робити працівникам ТЦК під час мобілізації

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що працівникам ТЦК та СП заборонено застосовувати фізичну силу та погрози, забирати телефони, документи чи інші особисті речі. Також вони не можуть утримувати людину в приміщенні ТЦК та СП без законних підстав.

Водночас до повноважень працівників ТЦК та СП належать: перевірка військово-облікових документів, вручення повісток та інших документів у передбаченому законом порядку, направлення на ВЛК і ведення військового обліку.

Лубінець також зазначив, що під час проходження ВЛК мають враховувати стан здоров’я та медичні документи людини, а також належно розглядати законні підстави для відстрочки.

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Омбудсман наголосив, що виконання військового обов’язку не означає відмову від прав. Також він зазначив, що порушення під час мобілізації, які були за попереднього керівництва Міноборони, не мають повторюватися.

"Я вже неодноразово наголошував: спадок попереднього керівництва МОУ не має повторюватися. Порушення прав під час мобілізації — також відповідальність нового Головнокомандувача", — резюмував Лубінець.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець відреагував на відео, де люди у військовій та цивільній формі потрапляють до приватного будинку на Хмельниччині. Омбудсмен направив лист до Офісу Генерального прокурора для встановлення всіх обставин та причетних осіб. За його словами, у разі підтвердження порушень їм мають надати відповідну правову оцінку.

Новини.LIVE також повідомляли, що Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про військовозобов’язаного, який після перебування у Звенигородському районному ТЦК опинився в реанімації. За словами потерпілого, до нього застосовували фізичну силу та облили холодною водою, після чого медики діагностували множинні переломи ребер, розрив легені та пневмоторакс. Після звернення чоловіка Лубінець направив листи до Військової служби правопорядку та поліції Черкаської області, а керівника районного ТЦК звільнили з посади.