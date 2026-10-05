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Главная ТЦК На Днепропетровщине произошло ДТП с участием сотрудников ТЦК

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием сотрудников ТЦК

Ua ru
5 октября 2026 08:00
В Днепропетровской области в ДТП с участием сотрудников ТЦК пострадал мотоциклист
Военнослужащие ТЦК и полицейский возле микроавтобуса. Фото иллюстративное: format.kr.ua

В воскресенье, 4 октября, в Каменском на Днепропетровщине произошло ДТП. В соцсетях распространили информацию о том, что к аварии причастны военнослужащие ТЦК и СП. В региональном военкомате это подтвердили, но отметили, что инцидент произошел не во время мобилизационных мероприятий.

Об этом со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Пострадал мотоциклист — его доставили в больницу карета скорой помощи.

На месте работали полицейские. Правоохранители установят обстоятельства ДТП и дадут ему правовую оценку.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что капитан полиции Сергей Панфилов рассказал о встречах с представителями ТЦК. По словам мужчины, у него несколько раз проверяли документы. С грубым обращением он ни разу не сталкивался.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН писал, как действовать тем, кого задержали сотрудники ТЦК. Забирать телефон они не имеют права. Если же задержание было незаконным, потерпевший может обратиться за помощью к адвокату, в Минобороны или в Генштаб.

ДТП авария ТЦК и СП военнослужащие пострадавшие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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