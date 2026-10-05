В Днепропетровской области в ДТП с участием сотрудников ТЦК пострадал мотоциклист

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием сотрудников ТЦК
В воскресенье, 4 октября, в Каменском на Днепропетровщине произошло ДТП. В соцсетях распространили информацию о том, что к аварии причастны военнослужащие ТЦК и СП. В региональном военкомате это подтвердили, но отметили, что инцидент произошел не во время мобилизационных мероприятий.
Об этом со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.
Что известно о ДТП
По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Пострадал мотоциклист — его доставили в больницу карета скорой помощи.
На месте работали полицейские. Правоохранители установят обстоятельства ДТП и дадут ему правовую оценку.
Ранее Новини.LIVE сообщал, что капитан полиции Сергей Панфилов рассказал о встречах с представителями ТЦК. По словам мужчины, у него несколько раз проверяли документы. С грубым обращением он ни разу не сталкивался.
Также Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН писал, как действовать тем, кого задержали сотрудники ТЦК. Забирать телефон они не имеют права. Если же задержание было незаконным, потерпевший может обратиться за помощью к адвокату, в Минобороны или в Генштаб.