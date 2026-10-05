На Дніпропетровщині у ДТП за участю працівників ТЦК постраждав мотоцикліст

Військовослужбовці ТЦК і поліцейський біля мікроавтобуса. Фото ілюстративне: format.kr.ua

У неділю, 4 жовтня, у Кам'янському на Дніпропетровську сталася ДТП. У соцмережах поширили інформацію про те, що до аварії причетні військовослужбовці ТЦК та СП. У регіональному військоматі це підтвердили, але зазначили, що інцидент стався не під мобілізаційних заходів.

Про це з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацію, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху. Постраждав мотоцикліст — його доставила до лікарні карета швидкої допомоги.

На місці працювали поліцейські. Правоохоронці встановлять обставини ДТП і нададуть їй правову оцінку.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що капітан поліції Сергій Панфілов розповів про зустрічі із представниками ТЦК. За словами чоловіка, у нього кілька разів перевіряли документи. Із грубим ставлення він не стикався жодного разу.

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Також Новини.LIVE з посиланням на УНІАН писав, як діяти тим, кого затримали працівники ТЦК. Забирати телефон не мають права. Якщо ж затримання було незаконним, потерпілий може звернутися по допомогу до адвоката, Міноборони або Генштабу.