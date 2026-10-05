Чи можна не зупиняти автомобіль на вимогу ТЦК: що каже закон

Блокпост на дорозі. Фото: скриншот з YouTube

Водіям важливо розрізняти вимогу співробітників ТЦК перевірити документи та законну вимогу зупинити автомобіль. Військові комісари не уповноважені самостійно зупиняти транспортні засоби на дорогах. Такі повноваження у передбачених законом випадках належать Національній поліції.

Відповідальність за відмову зупинитися залежить від того, хто саме подав відповідний сигнал і чи мав він на це законні підстави, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Окремі правила діють під час роботи співробітників ТЦК спільно з поліцейськими або військовослужбовцями під час воєнного стану.

Хто має право вимагати зупинитися

Згідно зі статтею 35 закону "Про Національну поліцію", поліцейські можуть вимагати зупинити транспортний засіб лише у визначених законом випадках. Невиконання законної вимоги співробітника поліції щодо зупинки автомобіля може спричинити адміністративну відповідальність за статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. При цьому сам факт перебування представників ТЦК поруч із дорогою не означає, що їхня вимога зупинитися автоматично має такі самі правові наслідки.

Інша ситуація виникає, коли представники ТЦК несуть службу спільно з поліцейськими або військовослужбовцями, які мають відповідні повноваження. У такому випадку водій повинен враховувати не тільки присутність співробітників територіального центру, а й те, хто безпосередньо подає сигнал про зупинку. Законність подальших дій також залежить від конкретних обставин перевірки.

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Що відбувається після зупинки

Після зупинки автомобіля уповноважені представники ТЦК можуть перевірити військово-облікові документи у військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. У разі виявлення порушень військового обліку або інших передбачених законом підстав подальші дії здійснюються у встановленому порядку. При цьому вимога надати документи для перевірки та вимога зупинити автомобіль є різними юридичними діями.

Відмова зупинитися саме на вимогу співробітника ТЦК без участі уповноважених представників поліції сама по собі не становить складу порушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП. Однак якщо сигнал про зупинку надійшов від поліцейського, який діє в межах своїх повноважень, його ігнорування може спричинити передбачену законом відповідальність. Тому в кожному випадку значення мають обставини зупинки та повноваження особи, яка висунула відповідну вимогу.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про резонансне ДТП за участю представників ТЦК та СП, яке сталося у Дніпропетровській області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співробітники ТЦК та СП не мають права застосовувати фізичну силу, погрожувати людям або вилучати їхні особисті речі.