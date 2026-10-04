Перевірка ТЦК на вулиці: чи зобов’язаний чоловік пред’явити документи

Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото

Під час перевірки документів на вулиці чоловік віком від 18 до 60 років повинен пред’явити військовий обліковий документ та документ, що посвідчує особу. При цьому пред’явлення не означає, що громадянин зобов’язаний віддавати паспорт або військовий документ співробітнику ТЦК чи поліції. Інспектор може ознайомитися з необхідними відомостями, поки документ залишається в руках його власника.

Такий порядок дозволяє виконати вимогу щодо пред’явлення без фізичної передачі документа, при цьому сама процедура перевірки має встановлений законом порядок, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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Що повинен зробити представник ТЦК

Перед початком перевірки уповноважений представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також пред'явити службове посвідчення. Це дозволяє громадянину переконатися, що перевірку проводить особа з відповідними повноваженнями. Після цього чоловік надає документи для ознайомлення та перевірки даних, що містяться в них.

Перевірка не означає передачу документа

Військово-реєстраційний документ можна тримати при собі та показати необхідні відомості представнику ТЦК або поліцейському. Обов’язок пред’явити документ сам по собі не означає вимоги передати його в руки особи, яка здійснює перевірку. При цьому відмова саме від пред’явлення документа є іншою ситуацією і може спричинити передбачені законодавством наслідки.

Де можлива така перевірка

Перевірка військово-реєстраційних документів чоловіків віком від 18 до 60 років проводиться уповноваженими представниками ТЦК та співробітниками поліції у передбачених законом місцях. Йдеться, зокрема, про громадські місця, за місцем роботи чи навчання, а також на блокпостах. Під час процедури перевіряються документи та відомості, що містяться в них.

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Таким чином, під час законної перевірки громадянин повинен пред’явити необхідні документи, але може не віддавати їх із рук. Водночас представник ТЦК зобов’язаний підтвердити свої повноваження та провести процедуру в установленому порядку. Важливою залишається відмінність між обов’язком пред’явити документ і його фізичною передачею перевіряючому.

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