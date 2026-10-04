Проверка ТЦК на улице: обязан ли мужчина отдавать документы

Проверка документов на блокпосте. Фото иллюстративное

Во время проверки документов на улице мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен предъявить воинский учетный документ и документ, удостоверяющий личность. При этом предъявление не означает, что гражданин обязан отдавать паспорт или военный документ сотруднику ТЦК либо полиции. Проверяющий может ознакомиться с необходимыми сведениями, пока документ остается в руках его владельца.

Такой порядок позволяет выполнить требование о предъявлении без физической передачи документа, при этом сама процедура проверки имеет установленный законом порядок, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Что должен сделать представитель ТЦК

Перед началом проверки уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя и отчество, должность, а также предъявить служебное удостоверение. Это позволяет гражданину убедиться, что проверку проводит лицо с соответствующими полномочиями. После этого мужчина предоставляет документы для ознакомления и проверки содержащихся в них данных.

Проверка не равна передаче документа

Военно-учетный документ можно держать у себя и показать необходимые сведения представителю ТЦК или полицейскому. Обязанность предъявить документ сама по себе не означает требования передать его в руки проверяющего. При этом отказ именно от предъявления документа является другой ситуацией и может повлечь предусмотренные законодательством последствия.

Где возможна такая проверка

Проверка воинских учетных документов мужчин от 18 до 60 лет проводится уполномоченными представителями ТЦК и сотрудниками полиции в предусмотренных законом местах. Речь идет, в частности, об общественных местах, по месту работы или учебы, а также на блокпостах. Во время процедуры проверяются документы и содержащиеся в них сведения.

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Таким образом, при законной проверке гражданин должен предъявить необходимые документы, но может не выпускать их из рук. Одновременно представитель ТЦК обязан подтвердить свои полномочия и провести процедуру в установленном порядке. Важным остается различие между обязанностью предъявить документ и его физической передачей проверяющему.

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