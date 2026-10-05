Повістка ТЦК: коли вона не означає мобілізацію

Як виглядає повістка ТЦК. Ілюстративне фото

Отримання повістки до територіального центру комплектування не означає автоматичного призову на військову службу. Такий документ може мати різні цілі, зокрема постановку на військовий облік, уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії. Окремо законодавство передбачає повістку для безпосереднього призову під час мобілізації та відправлення до місця служби.

Ключове значення має зміст документа та зазначена в ньому мета виклику, а сам факт прибуття до Центру ще не означає, що військовозобов’язаний буде мобілізований, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Житомирський ТЦК та СП.

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Чому можуть викликати до ТЦК

Однією з підстав для виклику залишається необхідність постановки громадянина на військовий облік. Також військовозобов’язаного можуть запросити для актуалізації відомостей про місце проживання, освіту, сімейний стан, стан здоров’я та інші дані, які враховуються під час ведення військового обліку. Ще один варіант пов’язаний із направленням на медичне обстеження для визначення придатності до військової служби.

Яка повістка пов’язана з мобілізацією

Безпосередньо з призовом під час мобілізації пов’язана окрема категорія повісток. Її отримують військовозобов’язані, які підлягають призову за наявності передбачених законом умов. У такому випадку документ передбачає не просто явку для уточнення відомостей або проходження ВВК, а призов на військову службу та подальше відправлення до місця її проходження.

На що звернути увагу після отримання

При отриманні повістки важливо перевірити зазначену в ній мету виклику, дату, час і місце прибуття. Якщо документ передбачає проходження ВВК, це означає необхідність виконання відповідної процедури, але саме по собі не підтверджує майбутню мобілізацію. Остаточні дії залежать від мети виклику, результатів необхідних процедур та наявності у особи законних підстав для відстрочки.

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Однаковий за зовнішнім виглядом документ може використовуватися для різних етапів військового обліку та мобілізаційної процедури. Тому висновок про майбутній призов не можна робити лише на підставі факту вручення повістки. Визначальним є її призначення та правовий статус військовозобов’язаного.

Нагадуємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як довго діє термін військово-лікарської комісії в Україні та як часто треба проходити ВЛК.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що треба робити у разі примусової мобілізації прямо на вулиці або на блокпості в Україні.