Відстрочка у 2026 році: кому не загрожує призов у рамках мобілізації

Бронювання працівників через додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Не всі військовозобов’язані чоловіки в Україні підлягають призову під час мобілізації: законодавство передбачає низку підстав для отримання відстрочки. Вона надається на певний період і не скасовує військовий обов’язок загалом. Право на такий статус може бути пов’язане з сімейними обставинами, станом здоров’я, навчанням або професійною діяльністю. Окремою підставою залишається бронювання за місцем роботи.

При цьому наявність відповідних обставин сама по собі не замінює процедуру оформлення відстрочки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

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Сімейні обставини та стан здоров’я

Серед підстав для відстрочки передбачені утримання трьох і більше неповнолітніх дітей, самостійне виховання дитини, виховання дитини з інвалідністю або важким захворюванням, а також утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи. В окремих випадках відстрочку можуть отримати особи, які здійснюють постійний догляд за родичами з інвалідністю за відсутності інших працездатних осіб, зобов’язаних здійснювати такий догляд. Це право також передбачено для деяких військовозобов’язаних з інвалідністю та тимчасово непридатних до служби за висновком ВЛК.

Навчання, робота та бронювання

Окремі категорії студентів, аспірантів, докторантів та педагогічних працівників також можуть мати право на відстрочку за умови дотримання встановлених вимог. Ще один механізм пов’язаний із бронюванням працівників підприємств, установ та організацій, яким надано відповідне право. Окремі категорії державних службовців, посадових осіб та працівників силового сектору також мають спеціальні підстави для відстрочки. При цьому саме працевлаштування в державному органі або на підприємстві не означає автоматичного отримання такого статусу.

Як оформити відстрочку

Для деяких категорій доступне оформлення через "Резерв+": військовозобов’язаний подає запит, після чого система перевіряє необхідні відомості в державних реєстрах. Якщо підставу неможливо підтвердити автоматично або вона поки що не оцифрована, документи необхідно подавати встановленим способом через ЦПАП. Після підтвердження права інформація про відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі. В окремих випадках відстрочка може продовжуватися автоматично, якщо підстава зберігається і необхідні дані є в державних реєстрах.

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Важливо враховувати, що перелік підстав та умови їх застосування визначаються законодавством і можуть змінюватися. Тому перед оформленням необхідно перевірити, чи відповідає конкретна ситуація встановленим вимогам. Якщо підстава є, але відстрочка не оформлена або відомості в реєстрах не підтверджені, сам факт наявності такої обставини не замінює встановлену процедуру отримання статусу.

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