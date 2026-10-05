Оновлення Резерв+: що тепер доступно військовозобов’язаним українцям

Мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Після завершення технічних робіт у державних інформаційних системах користувачам "Резерв+" знову доступне оформлення окремих відстрочок від мобілізації. Відновлено, зокрема, можливість отримати відстрочку на підставах, пов’язаних з інвалідністю. Це стосується випадків, коли інвалідність встановлено у самого військовозобов’язаного, його дитини або одного з батьків.

Право на відстрочку при цьому має підтверджуватися відповідними даними в державних реєстрах, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Які можливості повернулися в додаток

Сама поява сервісу в додатку не означає автоматичного надання відстрочки без перевірки підстав. Оформити відстрочку через "Резерв+" можна без окремого відвідування ЦНАП, якщо конкретна підстава вже переведена в цифровий формат.

Серед доступних категорій — люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби за наявності відповідного електронного рішення ВВК, батьки дітей з інвалідністю, деякі подружжя осіб з інвалідністю, багатодітні батьки, громадяни, які самостійно виховують дітей, а також окремі категорії студентів, аспірантів та працівників сфери освіти.

Порядок отримання цифрової відстрочки передбачає кілька послідовних дій: користувач заходить у додаток, відкриває розділ послуг і обирає запит на відстрочку, після чого перевіряє свої дані та надсилає заяву. Завантажувати додаткові документи в додаток не потрібно, якщо необхідні відомості вже є в державних інформаційних системах. Після перевірки результат відображається в електронному військово-обліковому документі.

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Можливість оформлення через додаток залежить від наявності відповідної підстави та інформації про неї в державних реєстрах. Якщо необхідні відомості відсутні або потребують оновлення, система не зможе автоматично підтвердити право на відстрочку. При цьому перелік підстав, які можна оформити в цифровому форматі, поступово розширюється.

Відновлення сервісу означає, що після завершення технічних робіт військовозобов’язані знову можуть подавати через "Резерв+" запити на відстрочку, пов’язані з інвалідністю. Отриманий відстрочка відображається безпосередньо в електронному військово-обліковому документі. Таким чином, для користувачів, чиє право підтверджується цифровими даними, процедура знову доступна онлайн.

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