Обновление Резерв+: что теперь доступно военнообязанным украинцам

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

После завершения технических работ в государственных информационных системах пользователям "Резерв+" вновь доступно оформление отдельных отсрочек от мобилизации. Восстановлена в том числе возможность получить отсрочку по основаниям, связанным с инвалидностью. Она касается случаев, когда инвалидность установлена у самого военнообязанного, его ребенка или одного из родителей.

Право на отсрочку при этом должно подтверждаться соответствующими данными в государственных реестрах, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минбороны Украины.

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Какие возможности вернулись в приложение

Само появление сервиса в приложении не означает автоматического предоставления отсрочки без проверки оснований. Оформить отсрочку через "Резерв+" можно без отдельного посещения ЦНАП, если конкретное основание уже переведено в цифровой формат.

Среди доступных категорий находятся люди с инвалидностью, временно непригодные к военной службе при наличии соответствующего электронного решения ВВК, родители детей с инвалидностью, некоторые супруги лиц с инвалидностью, многодетные родители, самостоятельно воспитывающие детей граждане, а также отдельные категории студентов, аспирантов и работников сферы образования.

Порядок получения цифровой отсрочки предусматривает несколько последовательных действий: пользователь заходит в приложение, открывает раздел услуг и выбирает запрос на отсрочку, после чего проверяет свои данные и отправляет заявление. Дополнительные документы в приложение загружать не требуется, если необходимые сведения уже имеются в государственных информационных системах. После проверки результат отображается в электронном военно-учетном документе.

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Возможность оформления через приложение зависит от наличия соответствующего основания и информации о нем в государственных реестрах. Если необходимые сведения отсутствуют либо требуют обновления, автоматически подтвердить право на отсрочку система не сможет. При этом перечень оснований, которые можно оформить цифровым способом, постепенно расширяется.

Восстановление сервиса означает, что после завершения технических работ военнообязанные снова могут подавать через "Резерв+" запросы на отсрочки, связанные с инвалидностью. Полученная отсрочка отображается непосредственно в электронном военно-учетном документе. Таким образом, для пользователей, чье право подтверждается цифровыми данными, процедура снова доступна онлайн.

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