Розыск ТЦК: что нужно выяснить перед возвращением из-за границы

Розыск в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное

Украинцам, которые длительное время находятся за границей и имеют отметку о розыске по линии территориального центра комплектования, стоит заранее проверить свой военно-учетный статус перед поездкой домой. Отдельные вопросы можно урегулировать дистанционно, однако доступность такой процедуры зависит от конкретных обстоятельств. Особое значение имеют основания для отсрочки от мобилизации и сведения, внесенные в государственные реестры.

При этом наличие отметки о розыске может повлечь дополнительные проверки со стороны уполномоченных органов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Евгения Филипца.

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Что проверить перед поездкой

Перед возвращением важно выяснить, какие действия необходимы именно в конкретном случае. В первую очередь рекомендуется проверить актуальные данные воинского учета, в том числе через приложение "Резерв+". Если в системе отображается информация о розыске, следует выяснить причину ее появления и порядок урегулирования ситуации. В некоторых случаях отметка связана с необходимостью доставить человека в ТЦК для оформления административных материалов. При обнаружении ошибочных сведений вопрос можно решать через соответствующие органы, предоставив необходимые документы.

Когда отсрочку можно оформить онлайн

Некоторые категории военнообязанных вправе подать заявление на отсрочку через "Резерв+". Например, такая возможность предусмотрена для родителей трех и более детей младше 18 лет при соблюдении установленных требований. Однако не все основания позволяют пройти процедуру полностью дистанционно. В ситуациях, когда нужно подтвердить дополнительные обстоятельства, может потребоваться личная подача документов через центр предоставления административных услуг.

Отдельный порядок предусмотрен для оформления отсрочки по уходу за родственниками и в других случаях, требующих документального подтверждения. Перед обращением стоит уточнить перечень необходимых справок и способ подачи заявления. Само наличие основания для отсрочки не означает, что она уже оформлена и отражена в учетных данных.

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По словам адвоката, нерешенный статус розыска способен осложнить пересечение границы. Вместе с тем конкретные последствия зависят от обстоятельств и правовых оснований, указанных в соответствующих учетных данных. Поэтому утверждать, что каждого человека с такой отметкой обязательно задержат при въезде в Украину, некорректно. До поездки целесообразно проверить статус воинского учета, выяснить причину розыска и, если есть основания для отсрочки, подготовить подтверждающие документы.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему важно своевременно обновлять данные при смене места жительства в электронных реестрах.

Также Новини.LIVE сообщали, что надо делать, если в "Резерве+" появилась информация о штрафе несмотря на наличие отсрочки от мобилизации.