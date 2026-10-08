Офицер ТЦК попал под суд за необычную взятку

Проверка учетных данных на улице. Фото иллюстративное

Суд в Одессе вынес приговор бывшему офицеру мобилизационного отдела одного из территориальных центров комплектования, признав его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц. В конце июня 2026 года военнослужащий получил 100 талонов на дизельное топливо сети АЗС "ОККО". Общий объем горючего составлял 1000 литров, а его стоимость оценивалась в 79 900 гривен.

Взамен мужчина обещал оказать влияние на руководителя ТЦК и председателя военно-врачебной комиссии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений.

Реклама

Что обещали военнообязанному

Согласно установленным судом обстоятельствам, полученная выгода должна была обеспечить военнообязанному направление на ВВК, изменение соответствующих сведений в электронном реестре и решение комиссии о пригодности к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи и других указанных в материалах производства структурах. Талоны мужчине передали через посредницу на улице Костецкой в Одессе. Сразу после получения топлива действия офицера пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Во время рассмотрения дела военнослужащий полностью признал вину и не оспаривал доказательства, поэтому производство рассмотрели в упрощенном порядке. Суд принял во внимание отсутствие у него предыдущих судимостей, наличие двух несовершеннолетних детей, положительную характеристику по службе и полученное во время выполнения обязанностей на фронте ранение. Также было учтено мнение прокурора о возможности исправления мужчины без изоляции от общества.

Ограничение для дальнейшей работы

По части второй статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины суд назначил ему штраф в размере 93 500 гривен. Кроме того, бывшему военнослужащему на три года запретили занимать должности в территориальных центрах комплектования, органах государственной власти и местного самоуправления. Решение касается именно установленной судом вины по уголовному производству.

Читайте также:

После вступления приговора в законную силу внесенный ранее залог в размере 266 тысяч гривен должны вернуть залогодателю. Изъятые при задержании 1000 литров дизельного топлива суд постановил передать управлению СБУ в Одесской области, а личный iPhone и травматический пистолет "Форт-10Р" — вернуть осужденному.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший сотрудник ТЦК и депутат стали фигурантами криминального дела об изменении сведений в воинском учете.

Также Новини.LIVE писали, что конфликт на дороге с участием водителя фуры и представителя ТЦК закончился наездом на военкома и походом в суд.