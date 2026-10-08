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Главная ТЦК Офицер ТЦК в Одессе получил приговор за необычную взятку

Офицер ТЦК в Одессе получил приговор за необычную взятку

Ua ru
8 октября 2026 21:05
Офицер ТЦК попал под суд за необычную взятку
Проверка учетных данных на улице. Фото иллюстративное

Суд в Одессе вынес приговор бывшему офицеру мобилизационного отдела одного из территориальных центров комплектования, признав его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц. В конце июня 2026 года военнослужащий получил 100 талонов на дизельное топливо сети АЗС "ОККО". Общий объем горючего составлял 1000 литров, а его стоимость оценивалась в 79 900 гривен. 

Взамен мужчина обещал оказать влияние на руководителя ТЦК и председателя военно-врачебной комиссии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр досудебных решений. 

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Что обещали военнообязанному

Согласно установленным судом обстоятельствам, полученная выгода должна была обеспечить военнообязанному направление на ВВК, изменение соответствующих сведений в электронном реестре и решение комиссии о пригодности к службе в подразделениях обеспечения, логистики, связи и других указанных в материалах производства структурах. Талоны мужчине передали через посредницу на улице Костецкой в Одессе. Сразу после получения топлива действия офицера пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Во время рассмотрения дела военнослужащий полностью признал вину и не оспаривал доказательства, поэтому производство рассмотрели в упрощенном порядке. Суд принял во внимание отсутствие у него предыдущих судимостей, наличие двух несовершеннолетних детей, положительную характеристику по службе и полученное во время выполнения обязанностей на фронте ранение. Также было учтено мнение прокурора о возможности исправления мужчины без изоляции от общества.

Ограничение для дальнейшей работы

По части второй статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины суд назначил ему штраф в размере 93 500 гривен. Кроме того, бывшему военнослужащему на три года запретили занимать должности в территориальных центрах комплектования, органах государственной власти и местного самоуправления. Решение касается именно установленной судом вины по уголовному производству.

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После вступления приговора в законную силу внесенный ранее залог в размере 266 тысяч гривен должны вернуть залогодателю. Изъятые при задержании 1000 литров дизельного топлива суд постановил передать управлению СБУ в Одесской области, а личный iPhone и травматический пистолет "Форт-10Р" — вернуть осужденному. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший сотрудник ТЦК и депутат стали фигурантами криминального дела об изменении сведений в воинском учете. 

Также Новини.LIVE писали, что конфликт на дороге с участием водителя фуры и представителя ТЦК закончился наездом на военкома и походом в суд. 

Одесса взятка бензин ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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