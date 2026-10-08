Экс-чиновника ТЦК будут судить за платное снятие граждан с учета

Правоохранители во время операции. Фото: СБУ

Уголовное производство против бывшего должностного лица районного ТЦК и депутата поселкового совета Житомирской области направлено в суд. Оба фигуранта были связаны с попытками убрать сведения о розыске военнообязанного из системы воинского учета. Бывший военком, по версии правоохранителей, получил за такие действия 40 тысяч гривен.

Депутат, как утверждает следствие, оценил свое содействие в 700 долларов и дополнительно обещал ежемесячно влиять на ситуацию с воинским учетом и мобилизационными мероприятиями, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Житомирской области.

Реклама

Что вменяют экс-сотруднику ТЦК

Следствие считает, что тогдашний исполняющий обязанности начальника одного из отделов районного ТЦК согласился помочь знакомому военнообязанному убрать отметку "розыск" из системы "Оберіг". Изначально за это якобы запросили 1000 долларов, однако впоследствии сумма была изменена на 40 тысяч гривен. Деньги, по данным полиции, фигурант получил во время встречи на автозаправочной станции в Житомире, после чего его задержали.

Во время обысков правоохранители обнаружили деньги и служебную документацию, а по месту проживания бывшего должностного лица ТЦК: более 50 патронов калибра 5,45 мм. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В схеме оказался и депутат

По версии следствия, отдельное вознаграждение за содействие военнообязанному предложил депутат одного из поселковых советов области. За 700 долларов он якобы обещал повлиять на знакомого сотрудника ТЦК и добиться удаления отметки о розыске. По данным правоохранителей, депутат говорил о возможности за такую же сумму ежемесячно не допускать действий по розыску, оповещению и доставлению мужчины в ТЦК. После контакта с должностным лицом сведения о розыске военнообязанного перестали отображаться в системе учета.

Читайте также:

Действия депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. Досудебное расследование проводили сотрудники полиции Житомирской области совместно с СБУ при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в сфере обороны. Следствие завершено, материалы направлены в суд. Вину фигурантов должен установить суд, поскольку изложенные обстоятельства являются позицией стороны обвинения.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Дмитрия Лубинца, который назвал количество жалоб на действия ТЦК и СП, которые поступили в Офис Омбудсмена.

Также Новини.LIVE писали о том, что надо ли украинцам останавливаться по требованию сотрудников ТЦК во время действия воздушной тревоги.