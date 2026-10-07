Можно ли не останавливаться по требованию ТЦК во время воздушной тревоги

Человек идет в мобильное укрытие. Фото: УНИАН

Воздушная тревога сама по себе не освобождает водителя от выполнения законного требования уполномоченного лица. При этом полномочия ТЦК и СП и полиции при проверке документов отличаются. Действующий порядок мобилизации позволяет военкомам и полицейским проверять военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет в определенных местах. Однако из этих норм не следует, что любой сотрудник ТЦК может самостоятельно остановить автомобиль на дороге.

При такой ситуации важно учитывать, кто именно подает требование об остановке и на каком основании, сообщает портал Новини.LIVE.

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Когда водитель должен остановиться

Правила дорожного движения предусматривают обязанность водителя выполнить законное требование полицейского об остановке транспортного средства. Отдельно постановление Кабмина №560 определяет полномочия представителей ТЦК при проверке военно-учетных документов. Такая проверка может проводиться по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, на блокпостах и в других предусмотренных порядком местах.

Сам факт нахождения сотрудника ТЦК возле дороги не означает наличия у него общего права остановить любой автомобиль. Если же требование исходит от уполномоченного полицейского либо остановка происходит в рамках установленного режима на блокпосту, водитель должен учитывать соответствующие законные требования. При проверке военком обязан назвать свои данные, должность и предъявить служебное удостоверение.

Что меняется во время тревоги

В действующих нормах нет положения, согласно которому объявление воздушной тревоги автоматически отменяет законное требование об остановке автомобиля. Одновременно правила гражданской безопасности требуют учитывать реальную угрозу воздушного нападения и следовать в укрытие в случае опасности. С сентября 2026 года система оповещения дополнительно предусматривает разные уровни угрозы, включая желтый и красный, однако сама по себе такая дифференциация не отменяет полномочия уполномоченных органов по проверке документов.

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Если во время проверки обнаружено нарушение правил воинского учета или расхождение данных военно-учетного документа со сведениями реестра, уполномоченный представитель может предложить военнообязанному проследовать в ТЦК для уточнения данных, постановки на учет или прохождения медицинского осмотра. В таком случае оформляется и вручается повестка. При отказе от ее получения составляется соответствующий акт.

При этом воздушная тревога не превращает любую остановку автомобиля в законную и не лишает водителя права учитывать собственную безопасность. Если требование подает сотрудник ТЦК, имеет значение наличие у него соответствующих полномочий, а при остановке полицией — предусмотренное законом основание. Поэтому универсального правила "во время тревоги можно не останавливаться" нет: оценивать необходимо конкретную ситуацию, место остановки и полномочия должностного лица.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, могут ли представители ТЦК и СП приехать на предприятие в рамках внеплановой проверки учетных документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что важно знать перед записью на прием в ТЦК через электронную очередь. Неверно выбранный пункт может потребовать повторной записи на другую дату.