Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Остановка ТЦК во время воздушной тревоги: что говорит закон

Остановка ТЦК во время воздушной тревоги: что говорит закон

Ua ru
7 октября 2026 00:31
Можно ли не останавливаться по требованию ТЦК во время воздушной тревоги
Человек идет в мобильное укрытие. Фото: УНИАН

Воздушная тревога сама по себе не освобождает водителя от выполнения законного требования уполномоченного лица. При этом полномочия ТЦК и СП и полиции при проверке документов отличаются. Действующий порядок мобилизации позволяет военкомам и полицейским проверять военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет в определенных местах. Однако из этих норм не следует, что любой сотрудник ТЦК может самостоятельно остановить автомобиль на дороге.

При такой ситуации важно учитывать, кто именно подает требование об остановке и на каком основании, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама

Когда водитель должен остановиться

Правила дорожного движения предусматривают обязанность водителя выполнить законное требование полицейского об остановке транспортного средства. Отдельно постановление Кабмина №560 определяет полномочия представителей ТЦК при проверке военно-учетных документов. Такая проверка может проводиться по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, на блокпостах и в других предусмотренных порядком местах. 

Сам факт нахождения сотрудника ТЦК возле дороги не означает наличия у него общего права остановить любой автомобиль. Если же требование исходит от уполномоченного полицейского либо остановка происходит в рамках установленного режима на блокпосту, водитель должен учитывать соответствующие законные требования. При проверке военком обязан назвать свои данные, должность и предъявить служебное удостоверение.

Что меняется во время тревоги

В действующих нормах нет положения, согласно которому объявление воздушной тревоги автоматически отменяет законное требование об остановке автомобиля. Одновременно правила гражданской безопасности требуют учитывать реальную угрозу воздушного нападения и следовать в укрытие в случае опасности. С сентября 2026 года система оповещения дополнительно предусматривает разные уровни угрозы, включая желтый и красный, однако сама по себе такая дифференциация не отменяет полномочия уполномоченных органов по проверке документов. 

Читайте также:

Если во время проверки обнаружено нарушение правил воинского учета или расхождение данных военно-учетного документа со сведениями реестра, уполномоченный представитель может предложить военнообязанному проследовать в ТЦК для уточнения данных, постановки на учет или прохождения медицинского осмотра. В таком случае оформляется и вручается повестка. При отказе от ее получения составляется соответствующий акт. 

При этом воздушная тревога не превращает любую остановку автомобиля в законную и не лишает водителя права учитывать собственную безопасность. Если требование подает сотрудник ТЦК, имеет значение наличие у него соответствующих полномочий, а при остановке полицией — предусмотренное законом основание. Поэтому универсального правила "во время тревоги можно не останавливаться" нет: оценивать необходимо конкретную ситуацию, место остановки и полномочия должностного лица. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, могут ли представители ТЦК и СП приехать на предприятие в рамках внеплановой проверки учетных документов. 

Также Новини.LIVE сообщали, что важно знать перед записью на прием в ТЦК через электронную очередь. Неверно выбранный пункт может потребовать повторной записи на другую дату.

обстрелы воздушная тревога ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации