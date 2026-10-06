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Главная ТЦК Проверка ТЦК: когда могут вручить повестку

Проверка ТЦК: когда могут вручить повестку

Ua ru
6 октября 2026 21:41
Повестка после проверки ТЦК: от чего зависит ее назначение
Уточнение данных сотрудником ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Во время проверки военно-учетных документов сотрудники ТЦК и СП сверяют сведения человека с информацией из государственного реестра. Для этого можно предъявить бумажный военно-учетный документ или его электронную версию с QR-кодом. Сам факт проверки не означает автоматического направления на военную службу. Однако выявленные нарушения воинского учета или расхождения в данных могут стать основанием для дальнейших действий.

В зависимости от обстоятельств человеку могут вручить повестку с конкретной целью, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".  

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Где могут проверить документы

Проверка военно-учетных документов проводится в предусмотренных законодательством местах, в том числе по месту проживания, работы и в общественных пространствах. Такие мероприятия также возможны на блокпостах и в пунктах пропуска через государственную границу. В состав групп оповещения могут входить представители ТЦК и СП, полиции, районных администраций и органов местного самоуправления.
Во время проверки выясняется, состоит ли человек на воинском учете и соответствуют ли его персональные и учетные данные информации из реестра. Представитель ТЦК должен назвать свои данные и предъявить служебное удостоверение. Для подтверждения учета гражданин может использовать военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Что проверяют во время процедуры

При проверке внимание обращают прежде всего на следующие сведения:

  • наличие военно-учетного документа;
  • пребывание человека на воинском учете;
  • соответствие персональных данных информации в реестре;
  • наличие нарушений правил воинского учета;
  • необходимость уточнения или обновления учетных сведений.

Если данные документа не совпадают с информацией реестра либо выявлено нарушение правил воинского учета, человеку могут вручить повестку. Ее назначение определяется конкретной ситуацией: это может быть уточнение данных, постановка на воинский учет, прохождение медицинского освидетельствования или призыв на военную службу.

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Представители ТЦК отдельно отмечают, что повестки имеют разное назначение. Поэтому само ее вручение после проверки не означает автоматического призыва. Если человек отказывается получить повестку, составляется соответствующий акт, а при отказе выполнить требование проследовать в ТЦК в предусмотренном порядке дальнейшие действия могут осуществляться с участием полиции.

При этом расхождение между бумажным документом и сведениями реестра не означает автоматического направления на военную службу. Сначала необходимо установить причину несоответствия и определить дальнейшее действие в соответствии с законодательством. Актуальность информации о воинском учете при этом имеет значение для дальнейшего взаимодействия с ТЦК. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, для чего необходимо иметь приписное удостоверение после того, как актуальная информация отображается в "Резерв+". 

Также Новини.LIVE сообщали, что попасть на прием в ТЦК и СП можно с помощью регистрации в электронной очереди: как проще всего это сделать. 

мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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