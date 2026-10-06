Приписное и Резерв+: какой документ подтверждает статус военнообязанного

Приписной документ бумажного образца. Фото иллюстративное

Переход воинского учета в электронный формат изменил значение привычного бумажного приписного удостоверения. Документ по-прежнему может содержать сведения о пребывании гражданина на учете в статусе призывника. Однако для подтверждения текущего военно-учетного статуса используется военно-учетный документ в электронной или бумажной форме с QR-кодом.

Отказываться от старого приписного сразу не стоит, особенно если содержащаяся в нем информация отличается от данных реестра "Оберіг", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Сумской ТЦК и СП.

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Какой документ считается основным

Приписное удостоверение относится к документам, подтверждающим статус призывника. После перехода гражданина в категорию военнообязанных основным документом становится военно-учетный документ соответствующего статуса. Его электронную версию можно сформировать в приложении "Резерв+", а бумажный вариант должен содержать QR-код.

Что делать при расхождении данных

Информация в старом приписном может отличаться от сведений, которые сейчас содержатся в реестре "Оберіг". Такое расхождение само по себе не означает, что один из документов автоматически является недействительным, однако актуальные данные воинского учета необходимо проверить. При обнаружении неточностей их следует уточнить через предусмотренные для этого электронные сервисы или непосредственно в ТЦК и СП.

Старое приписное при этом не рекомендуется выбрасывать. В нем могут находиться сведения о предыдущем военно-учетном статусе, которые способны иметь значение при проверке данных. Вместе с тем носить именно приписное как основной документ для подтверждения актуального статуса необходимости нет, если у гражданина есть действующий военно-учетный документ.

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Таким образом, ключевое значение сегодня имеют актуальный статус человека и корректность сведений, отраженных в реестре "Оберіг". Электронный военно-учетный документ или его бумажная версия с QR-кодом используются для подтверждения текущего учета, тогда как приписное относится к прежнему статусу призывника.

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