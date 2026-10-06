Военнослужащий против ТЦК: в Хмельницкой области произошел конфликт

В Хмельницкой области произошел конфликт военнослужащего с ТЦК
Резонансный инцидент между военнослужащим и сотрудниками ТЦК в Полонном Хмельницкой области завершился судебным разбирательством. Конфликт произошел в июне 2026 года во дворе многоквартирного дома. После разговора с представителями ТЦК мужчина сел за руль автомобиля Volvo и отправился вслед за их служебной машиной Škoda. Догнав автомобиль, он заблокировал ему движение и вышел из своей машины.
В результате брошенный в лобовое стекло предмет повредил его, а суд впоследствии назначил военнослужащему штраф, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Полонный районный суд Хмельницкой области.
Детали конфликта
По материалам дела, ситуация произошла около шести часов вечера. Перед этим между мужчиной и сотрудниками ТЦК возник конфликт, после чего представители центра комплектования уехали на служебной Škoda. Военнослужащий последовал за ними на Volvo, настиг автомобиль и перекрыл ему дорогу. Затем он вышел из машины и бросил в сторону лобового стекла неизвестный предмет, из-за чего стекло получило повреждения.
Стоимость восстановления поврежденного лобового стекла оценили в 9750 гривен. В материалах дела также указано, что во время инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В суде он признал свою вину и раскаялся в произошедшем, объяснив потерю контроля над поведением употреблением алкоголя.
Чем завершилось разбирательство
Полонный районный суд Хмельницкой области признал военнослужащего виновным по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за хулиганство. С учетом обстоятельств дела ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Решение суда еще может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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