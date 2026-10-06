Військовослужбовець проти ТЦК: у Хмельницькій області стався конфлікт

Блокпост із представниками ТЦК. Ілюстративне фото

Гучний інцидент між військовослужбовцем та співробітниками ТЦК у Полонному Хмельницької області завершився судовим розглядом. Конфлікт стався у червні 2026 року у дворі багатоквартирного будинку. Після розмови з представниками ТЦК чоловік сів за кермо автомобіля Volvo і поїхав слідом за їхньою службовою машиною Škoda. Наздогнавши автомобіль, він заблокував йому рух і вийшов зі своєї машини.

У результаті предмет, кинутий у лобове скло, пошкодив його, а суд згодом призначив військовослужбовцю штраф, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Полонський районний суд Хмельницької області.

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Подробиці конфлікту

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався близько шостої години вечора. Перед цим між чоловіком і співробітниками ТЦК виник конфлікт, після чого представники центру комплектування поїхали на службовій Škoda. Військовослужбовець поїхав за ними на Volvo, наздогнав автомобіль і перекрив йому дорогу. Потім він вийшов із машини й кинув у бік лобового скла невідомий предмет, через що скло зазнало пошкоджень.

Вартість відновлення пошкодженого лобового скла оцінили в 9750 гривень. У матеріалах справи також зазначено, що під час інциденту чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. У суді він визнав свою провину та розкаявся у скоєному, пояснивши втрату контролю над поведінкою вживанням алкоголю.

Чим завершився розгляд справи

Полонський районний суд Хмельницької області визнав військовослужбовця винним за частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за хуліганство. З урахуванням обставин справи йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Рішення суду ще може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

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