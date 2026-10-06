Зйомка дій ТЦК на телефон: що дозволено громадянам

Інформування громадян на вулиці. Фото: скриншот з YouTube

Поява співробітників ТЦК або поліції в кадрі під час перевірки сама по собі не означає порушення закону. Громадяни можуть фіксувати те, що відбувається в громадських місцях, на камеру телефону, однак така можливість не є безумовною. Під час воєнного стану існують обмеження, пов’язані насамперед із поширенням інформації, яка може мати значення для безпеки.

Важливо враховувати не тільки сам факт зйомки, але й те, що саме потрапило в об'єктив, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

Реклама

Що дозволено знімати

Адвокат Олена Воронкова зазначає, що окремої загальної заборони на відеозйомку дій представників ТЦК та поліції в громадських місцях немає. При цьому громадянин не має права втручатися в роботу співробітників або перешкоджати виконанню ними службових обов’язків. Якщо зйомка супроводжується діями, що заважають проведенню законної перевірки, ситуація вже може мати інші правові наслідки.

Окремі вимоги стосуються інформації, пов’язаної з обороною та військовими об’єктами. Обмеження можуть поширюватися на фіксацію та подальше поширення відомостей про розташування підрозділів, військову техніку та інші об’єкти або даних, які не можна розголошувати в умовах воєнного стану. Тому можливість знімати дії представників ТЦК не означає автоматичного дозволу публікувати будь-який отриманий запис.

Важлива не тільки зйомка

Під час відеозйомки спілкування з представниками ТЦК громадянину слід враховувати кілька основних моментів:

Читайте також:

зйомка дій співробітників у громадському місці сама по собі не заборонена;

запис не повинен перешкоджати законним діям поліції або військовослужбовців;

у кадрі не слід навмисно фіксувати відомості, поширення яких обмежене вимогами безпеки;

перед публікацією відео необхідно враховувати зміст запису, а не лише обставини його отримання.

Таким чином, твердження про повну заборону знімати співробітників ТЦК та поліції на телефон є надто категоричним. Законність конкретної ситуації залежить від обставин зйомки, дій самого громадянина та змісту отриманого запису. Особливо важливо враховувати обмеження, що діють у період воєнного стану.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, хто з військовозобов’язаних українців має право подати запит на відстрочку в мобільному додатку "Резерв+".

Також Новини.LIVE писали, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець визначив чітку межу законності дій представників ТЦК.