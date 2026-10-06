Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Проверка ТЦК на улице: можно ли снимать происходящее на телефон

Проверка ТЦК на улице: можно ли снимать происходящее на телефон

Ua ru
6 октября 2026 00:30
Съемка действий ТЦК на телефон: что разрешено гражданам
Оповещение граждан на улице. Фото: скриншот YouTube

Появление сотрудников ТЦК или полиции в кадре во время проверки само по себе не означает нарушения закона. Граждане могут фиксировать происходящее в общественных местах на камеру телефона, однако такая возможность не является безусловной. Во время военного положения существуют ограничения, связанные прежде всего с распространением информации, которая может иметь значение для безопасности.

Важно учитывать не только сам факт съемки, но и то, что именно оказалось в объективе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

Реклама

Что разрешено снимать

Адвокат Олена Воронкова отмечает, что отдельного общего запрета на видеозапись действий представителей ТЦК и полиции в общественных местах нет. При этом гражданин не получает права вмешиваться в работу сотрудников или препятствовать выполнению ими служебных обязанностей. Если съемка сопровождается действиями, мешающими проведению законной проверки, ситуация уже может иметь другие правовые последствия.

Отдельные требования касаются информации, связанной с обороной и военными объектами. Ограничения могут распространяться на фиксацию и дальнейшее распространение сведений о расположении подразделений, военной технике и других объектах или данных, которые нельзя разглашать в условиях военного положения. Поэтому возможность снимать действия представителей ТЦК не означает автоматического разрешения публиковать любую полученную запись.

Важна не только съемка

При видеозаписи общения с представителями ТЦК гражданину следует учитывать несколько основных моментов:

Читайте также:
  • съемка действий сотрудников в общественном месте сама по себе не запрещена;
  • запись не должна препятствовать законным действиям полиции или военнослужащих;
  • в кадре не следует намеренно фиксировать сведения, распространение которых ограничено требованиями безопасности;
  • перед публикацией видео необходимо учитывать содержание записи, а не только обстоятельства ее получения.

Таким образом, утверждение о полном запрете снимать сотрудников ТЦК и полиции на телефон является слишком категоричным. Законность конкретной ситуации зависит от обстоятельств съемки, действий самого гражданина и содержания полученной записи. Особенно важно учитывать ограничения, действующие в период военного положения. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, кто из военнообязанных украинцев имеет право подать запрос на отсрочку в мобильном приложении "Резерв+". 

Также Новини.LIVE писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел четкую границу законности действий представителей ТЦК. 

повестки война в Украине ТЦК и СП военнообязанные съемка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации