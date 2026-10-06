Съемка действий ТЦК на телефон: что разрешено гражданам

Оповещение граждан на улице. Фото: скриншот YouTube

Появление сотрудников ТЦК или полиции в кадре во время проверки само по себе не означает нарушения закона. Граждане могут фиксировать происходящее в общественных местах на камеру телефона, однако такая возможность не является безусловной. Во время военного положения существуют ограничения, связанные прежде всего с распространением информации, которая может иметь значение для безопасности.

Важно учитывать не только сам факт съемки, но и то, что именно оказалось в объективе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Что разрешено снимать

Адвокат Олена Воронкова отмечает, что отдельного общего запрета на видеозапись действий представителей ТЦК и полиции в общественных местах нет. При этом гражданин не получает права вмешиваться в работу сотрудников или препятствовать выполнению ими служебных обязанностей. Если съемка сопровождается действиями, мешающими проведению законной проверки, ситуация уже может иметь другие правовые последствия.

Отдельные требования касаются информации, связанной с обороной и военными объектами. Ограничения могут распространяться на фиксацию и дальнейшее распространение сведений о расположении подразделений, военной технике и других объектах или данных, которые нельзя разглашать в условиях военного положения. Поэтому возможность снимать действия представителей ТЦК не означает автоматического разрешения публиковать любую полученную запись.

Важна не только съемка

При видеозаписи общения с представителями ТЦК гражданину следует учитывать несколько основных моментов:

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съемка действий сотрудников в общественном месте сама по себе не запрещена;

запись не должна препятствовать законным действиям полиции или военнослужащих;

в кадре не следует намеренно фиксировать сведения, распространение которых ограничено требованиями безопасности;

перед публикацией видео необходимо учитывать содержание записи, а не только обстоятельства ее получения.

Таким образом, утверждение о полном запрете снимать сотрудников ТЦК и полиции на телефон является слишком категоричным. Законность конкретной ситуации зависит от обстоятельств съемки, действий самого гражданина и содержания полученной записи. Особенно важно учитывать ограничения, действующие в период военного положения.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, кто из военнообязанных украинцев имеет право подать запрос на отсрочку в мобильном приложении "Резерв+".

Также Новини.LIVE писали, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел четкую границу законности действий представителей ТЦК.