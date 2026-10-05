Керівників ТЦК на Прикарпатті запідозрили у фіктивній мобілізації

Підозрюваний та співробітники поліції. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці розслідують можливу схему внесення недостовірних даних про мобілізацію восьми військовозобов’язаних на Прикарпатті. Фігурантами справи стали начальник районного ТЦК та його заступник, яких підозрюють у використанні службового доступу до автоматизованої системи. За версією слідства, інформація про призов чоловіків могла вноситися з метою штучного покращення показників виконання мобілізаційного плану.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

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При цьому фактично чоловіки військову службу не проходили і продовжували перебувати в цивільному житті. Суд відправив обох підозрюваних під варту з можливістю внесення застави.

Як могли вносити недостовірні дані

Слідство вважає, що протягом 2025–2026 років керівник районного ТЦК та його 44-річний заступник використовували власні електронні ключі, логіни та паролі для внесення відомостей до автоматизованої системи. У результаті дані про нібито проведену мобілізацію з’явилися щодо восьми військовозобов’язаних. Більшість із них, згідно з матеріалами слідства, формально зарахували до підрозділу, підпорядкованого цьому районному ТЦК.

Ще одного чоловіка вказали як військовослужбовця штурмового підрозділу Збройних сил України. Однак, як стверджують правоохоронці, жоден із восьми чоловіків фактично військову службу не проходив. Таким чином, слідство розглядає внесені відомості як спосіб створити видимість виконання встановленого мобілізаційного завдання.

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Що загрожує керівникам ТЦК

Начальнику районного ТЦК та його заступнику оголосили про підозру за частиною першою та частиною третьою статті 362 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, особою, що має право доступу до неї. Максимальне покарання за частиною третьою цієї статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передбачивши можливість звільнення під заставу. При цьому розслідування триває, а підозра не є доказом вини: остаточне рішення щодо суті звинувачень має ухвалити суд.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що представники ТЦК та СП стали учасниками автомобільної аварії, яка сталася під час оповіщення громадян.

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