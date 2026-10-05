Руководителей ТЦК на Прикарпатье заподозрили в фиктивной мобилизации

Подозреваемый и сотрудники полиции. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители расследуют возможную схему с внесением недостоверных данных о мобилизации восьми военнообязанных на Прикарпатье. Фигурантами дела стали начальник районного ТЦК и его заместитель, которых подозревают в использовании служебного доступа к автоматизированной системе. По версии следствия, информация о призыве мужчин могла вноситься для искусственного улучшения показателей выполнения мобилизационного плана.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

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При этом фактически мужчины военную службу не проходили и продолжали находиться в гражданской жизни. Суд отправил обоих подозреваемых под стражу с возможностью внесения залога.

Как могли вносить недостоверные данные

Следствие считает, что в течение 2025–2026 годов руководитель районного ТЦК и его 44-летний заместитель использовали собственные электронные ключи, логины и пароли для внесения сведений в автоматизированную систему. В результате данные о якобы проведенной мобилизации появились в отношении восьми военнообязанных. Большинство из них, согласно материалам следствия, формально зачислили в подразделение, подчиненное этому районному ТЦК.

Еще одного мужчину указали как военнослужащего штурмового подразделения Вооруженных сил Украины. Однако, как утверждают правоохранители, ни один из восьми человек фактически военную службу не проходил. Таким образом, следствие рассматривает внесенные сведения как способ создать видимость выполнения установленного мобилизационного задания.

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Начальнику районного ТЦК и его заместителю объявили о подозрении по части первой и части третьей статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, лицом, имеющим право доступа к ней. Максимальное наказание по части третьей этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей, предусмотрев возможность освобождения под залог. При этом расследование продолжается, а подозрение не является доказательством вины: окончательное решение по существу обвинений должен принять суд.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что представители ТЦК и СП стали участниками автомобильной аварии, которая произошла во время оповещения граждан.

Ранее Новини.LIVE писали, что рассказал Дмитрий Лубинец о реальных полномочиях ТЦК, которым запрещено применять физическую силу и угрозы, изымать телефоны, документы или другие личные вещи.