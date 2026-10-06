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Головна ТЦК Військовий облік: чи потрібно зберігати старий приписний лист, якщо є Резерв+

Військовий облік: чи потрібно зберігати старий приписний лист, якщо є Резерв+

Ua ru
6 жовтня 2026 19:05
Приписне чи Резерв+: який документ підтверджує статус військовозобов’язаного
Приписний документ у паперовому вигляді. Ілюстративне фото

Перехід військового обліку в електронний формат змінив значення звичного паперового приписного посвідчення. Документ, як і раніше, може містити відомості про перебування громадянина на обліку в статусі призовника. Однак для підтвердження поточного військово-облікового статусу використовується військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі з QR-кодом.

Відмовлятися від старого приписного посвідчення одразу не варто, особливо якщо інформація, що міститься в ньому, відрізняється від даних реєстру "Оберіг", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сумську ТЦК та СП.

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Який документ вважається основним

Приписне посвідчення належить до документів, що підтверджують статус призовника. Після переведення громадянина до категорії військовозобов’язаних основним документом стає військово-реєстраційний документ відповідного статусу. Його електронну версію можна сформувати в додатку "Резерв+", а паперовий варіант повинен містити QR-код.

Що робити у разі розбіжностей у даних

Інформація в старому приписному посвідченні може відрізнятися від відомостей, які зараз містяться в реєстрі "Оберіг". Така розбіжність сама по собі не означає, що один із документів автоматично є недійсним, однак актуальні дані військового обліку необхідно перевірити. У разі виявлення неточностей їх слід уточнити через передбачені для цього електронні сервіси або безпосередньо в ТЦК та СП.

Стару приписну картку при цьому не рекомендується викидати. У ній можуть міститися відомості про попередній військово-обліковий статус, які можуть мати значення під час перевірки даних. Разом з тим носити саме приписну картку як основний документ для підтвердження актуального статусу немає необхідності, якщо у громадянина є чинний військово-реєстраційний документ.

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Таким чином, ключове значення сьогодні мають актуальний статус особи та правильність відомостей, відображених у реєстрі "Оберіг". Електронний військово-обліковий документ або його паперова версія з QR-кодом використовуються для підтвердження поточного обліку, тоді як приписка стосується колишнього статусу призовника.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Хмельницькій області стався резонансний конфлікт між представниками ТЦК та військовослужбовцем.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані громадяни можуть потрапити на прийом до ТЦК та СП завдяки електронній системі та навіщо це потрібно.

військовий облік війна в Україні ТЦК та СП приписне посвідчення Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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