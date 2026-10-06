Приписне чи Резерв+: який документ підтверджує статус військовозобов’язаного

Приписний документ у паперовому вигляді. Ілюстративне фото

Перехід військового обліку в електронний формат змінив значення звичного паперового приписного посвідчення. Документ, як і раніше, може містити відомості про перебування громадянина на обліку в статусі призовника. Однак для підтвердження поточного військово-облікового статусу використовується військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі з QR-кодом.

Відмовлятися від старого приписного посвідчення одразу не варто, особливо якщо інформація, що міститься в ньому, відрізняється від даних реєстру "Оберіг", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Сумську ТЦК та СП.

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Який документ вважається основним

Приписне посвідчення належить до документів, що підтверджують статус призовника. Після переведення громадянина до категорії військовозобов’язаних основним документом стає військово-реєстраційний документ відповідного статусу. Його електронну версію можна сформувати в додатку "Резерв+", а паперовий варіант повинен містити QR-код.

Що робити у разі розбіжностей у даних

Інформація в старому приписному посвідченні може відрізнятися від відомостей, які зараз містяться в реєстрі "Оберіг". Така розбіжність сама по собі не означає, що один із документів автоматично є недійсним, однак актуальні дані військового обліку необхідно перевірити. У разі виявлення неточностей їх слід уточнити через передбачені для цього електронні сервіси або безпосередньо в ТЦК та СП.

Стару приписну картку при цьому не рекомендується викидати. У ній можуть міститися відомості про попередній військово-обліковий статус, які можуть мати значення під час перевірки даних. Разом з тим носити саме приписну картку як основний документ для підтвердження актуального статусу немає необхідності, якщо у громадянина є чинний військово-реєстраційний документ.

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Таким чином, ключове значення сьогодні мають актуальний статус особи та правильність відомостей, відображених у реєстрі "Оберіг". Електронний військово-обліковий документ або його паперова версія з QR-кодом використовуються для підтвердження поточного обліку, тоді як приписка стосується колишнього статусу призовника.

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