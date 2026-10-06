Штраф ТЦК у Резерв+ можна оскаржити: як це зробити

Вхід у мобільний додаток "Резерв+". Фото: УНІАН

Червона позначка про порушення військового обліку в "Резерв+" не означає автоматично, що особі вже призначено адміністративний штраф. Спочатку необхідно встановити, яке саме порушення зазначено в реєстрі та чи винесено щодо нього постанову ТЦК. У окремих випадках додаток дозволяє подати заяву про визнання порушення та сплатити штраф дистанційно.

Однак такий механізм розрахований на тих, хто не оскаржує факт правопорушення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Військово-юридичну газету".

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Коли через "Резерв+" можна сплатити 8500 гривень

Сервіс "Штрафи онлайн" передбачає спеціальний порядок для порушень за статтями 210 та 210-1 КУпАП. Після подання заяви ТЦК розглядає матеріали та за наявності підстав виносить постанову, яка з’являється в додатку. При мінімальному штрафі в 17 тисяч гривень особа може скористатися передбаченою законом можливістю сплатити половину суми — 8500 гривень у встановлений термін.

Якщо пільгова оплата не здійснена вчасно, право на сплату половини штрафу втрачається. У такому випадку необхідно сплатити повну суму, а при подальшому примусовому стягненні розмір стягнення може збільшитися. Сам "Резерв+" при цьому не арештовує банківські рахунки та майно, такі заходи можливі вже в рамках виконавчого провадження.

Що робити, якщо не погоджуєтеся з порушенням

Якщо особа вважає відмітку в додатку помилковою або не визнає правопорушення, подавати заяву про його визнання лише заради можливості сплатити 8500 гривень не слід. Спочатку потрібно з’ясувати підставу появи інформації, перевірити обставини та, за необхідності, надати ТЦК документи, що підтверджують свою позицію. Уже винесену постанову можна оскаржити в установленому законом порядку.

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Після сплати штрафу підтвердження платежу варто зберегти, оскільки відомості в реєстрі можуть оновитися не відразу. При цьому сплата конкретного штрафу закриває лише відповідне адміністративне порушення і не скасовує інших обов’язків військовозобов’язаного згідно з правилами військового обліку.

Що перевірити перед сплатою

Перед використанням сервісу важливо з’ясувати:

яке саме порушення зазначено в "Резерв+";

чи винесено постанову ТЦК;

чи визнає особа факт правопорушення;

чи немає помилок у даних військового обліку;

чи не закінчився термін пільгової оплати.

Таким чином, між відміткою про порушення в "Резерв+" та призначеним штрафом існує різниця. Якщо особа згодна з порушенням, передбачений сервіс дозволяє оформити його виконання дистанційно. Якщо ж підстави для притягнення до відповідальності оскаржуються, спочатку необхідно перевірити матеріали та скористатися передбаченим законом механізмом захисту.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, на яких підставах можна подати запит на відстрочку від мобілізації в додатку "Резерв+".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дмитро Лубінець пояснив повноваження представників ТЦК та СП під час оповіщення військовозобов’язаних громадян.