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Главная ТЦК Штраф в Резерв+: в каких случаях постановление можно оспорить

Штраф в Резерв+: в каких случаях постановление можно оспорить

Ua ru
6 октября 2026 06:33
Штраф ТЦК в Резерв+ можно оспорить: как это сделать
Вход в мобильное приложение "Резерв+". Фото: УНИАН

Красная отметка о нарушении воинского учета в "Резерв+" не означает автоматически, что человеку уже назначили административный штраф. Сначала необходимо установить, какое именно нарушение указано в реестре и вынесено ли по нему постановление ТЦК. Для отдельных случаев приложение позволяет подать заявление о признании нарушения и оплатить штраф дистанционно.

Однако такой механизм рассчитан на тех, кто не оспаривает факт правонарушения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Военно-юридическую газету".

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Когда через Резерв+ можно заплатить 8500 гривен

Сервис "Штрафы онлайн" предусматривает специальный порядок для нарушений по статьям 210 и 210-1 КУоАП. После подачи заявления ТЦК рассматривает материалы и при наличии оснований выносит постановление, которое появляется в приложении. При минимальном штрафе в 17 тысяч гривен человек может воспользоваться предусмотренной законом возможностью заплатить половину суммы — 8500 гривен в установленный срок.

Если льготная оплата не произведена вовремя, право на уплату половины штрафа теряется. В таком случае необходимо погасить полную сумму, а при дальнейшем принудительном взыскании размер взыскания может увеличиться. Сам "Резерв+" при этом не арестовывает банковские счета и имущество, такие меры возможны уже в рамках исполнительного производства.

Что делать при несогласии с нарушением

Если человек считает отметку в приложении ошибочной или не признает правонарушение, подавать заявление о его признании только ради возможности заплатить 8500 гривен не следует. Необходимо сначала выяснить основание появления информации, проверить обстоятельства и при необходимости предоставить ТЦК документы, подтверждающие свою позицию. Уже вынесенное постановление можно обжаловать в установленном законом порядке.

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После оплаты штрафа подтверждение платежа стоит сохранить, поскольку сведения в реестре могут обновиться не сразу. При этом уплата конкретного штрафа закрывает только соответствующее административное нарушение и не отменяет другие обязанности военнообязанного по правилам воинского учета.

Что проверить перед оплатой

Перед использованием сервиса важно установить:

  • какое именно нарушение указано в "Резерв+";
  • вынесено ли постановление ТЦК;
  • признает ли человек факт правонарушения;
  • нет ли ошибок в данных воинского учета;
  • не истек ли срок льготной оплаты.

Таким образом, между отметкой о нарушении в "Резерв+" и назначенным штрафом существует разница. Если человек согласен с нарушением, предусмотренный сервис позволяет оформить его исполнение дистанционно. Если же основания для привлечения к ответственности оспариваются, сначала необходимо проверить материалы и использовать предусмотренный законом механизм защиты

Напомним, Новини.LIVE писали о том, на каких основаниях можно подать запрос на отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+". 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец объяснил полномочия представителей ТЦК и СП во время оповещения военнообязанных граждан. 

штрафы война в Украине ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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