Реєстрація в ТЦК: чому вибір категорії має значення

Електронна черга в "Резерв+". Фото: Вінницький обласний центр ТЦК та СП

Записатися на прийом до ТЦК та СП тепер можна через електронну чергу. Під час оформлення запису громадянину необхідно не лише вибрати установу, а й вказати відповідну категорію звернення. Від цього залежить, до якого фахівця та з якого питання буде організовано прийом. Неправильно обраний пункт може вимагати повторного запису на іншу дату.

Перед підтвердженням заявки варто уважно перевірити всі вказані відомості, повідомляють Новини.LIVE.

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Що потрібно зробити для запису

Для оформлення візиту необхідно зайти в сервіс електронної черги та вибрати ТЦК та СП, де особа перебуває на військовому обліку або звертається за місцем поточної реєстрації. Потім вказуються ПІБ, номер телефону та адреса електронної пошти. Після перевірки даних потрібно підтвердити заявку, а інформацію про дату та час прийому громадянин отримує у повідомленні.

Категорія звернення має значення

В електронній черзі передбачені окремі напрямки для призовників, військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, а також офіцерів запасу. Окремо можна вибрати питання військового обліку транспортних засобів або соціального та правового захисту. Окрім категорії, необхідно правильно визначити підставу звернення, оскільки різні питання розглядаються відповідними посадовими особами.

Якщо вибрати невідповідний пункт, особа, яка записалася, може потрапити не до того фахівця, який займається її питанням. У такому випадку для вирішення проблеми знадобиться новий запис. При цьому одна посадова особа в окремих випадках може одночасно проводити прийом за кількома електронними чергами.

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Під час повітряної тривоги прийом громадян у ТЦК та СП може тимчасово припинятися з міркувань безпеки. Через це фактичний час відвідування може змінитися. У зв’язку з цим під час планування візиту варто враховувати можливі перенесення та заздалегідь перевіряти дані своєї запису.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE пояснили, чи мають громадяни право знімати дії співробітників ТЦК на телефони під час оповіщення на вулицях.

Також Новини.LIVE описали випадки, коли військовозобов'язані громадяни можуть оскаржити штраф від ТЦК, який надійшов у додаток "Резерв+".