Запись в ТЦК: почему выбор категории имеет значение

Электронная очередь в "Резерв+". Фото: Винницкий областной центр ТЦК и СП

Попасть на прием в ТЦК и СП теперь можно через электронную очередь. При оформлении записи гражданину необходимо не только выбрать учреждение, но и указать подходящую категорию обращения. От этого зависит, к какому специалисту и по какому вопросу будет организован прием. Неверно выбранный пункт может потребовать повторной записи на другую дату.

Перед подтверждением заявки стоит внимательно проверить все указанные сведения, сообщают Новини.LIVE.

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Что нужно сделать для записи

Для оформления визита необходимо зайти в сервис электронной очереди и выбрать ТЦК и СП, где человек состоит на военном учете либо обращается по месту текущей регистрации. Затем указываются ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. После проверки данных нужно подтвердить заявку, а информацию о дате и времени приема гражданин получает в сообщении.

Категория обращения имеет значение

В электронной очереди предусмотрены отдельные направления для призывников, военнообязанных и резервистов рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицеров запаса. Отдельно можно выбрать вопросы воинского учета транспортных средств или социальной и правовой защиты. Кроме категории, необходимо правильно определить основание обращения, поскольку разные вопросы рассматриваются соответствующими должностными лицами.

Если выбрать неподходящий пункт, записавшийся человек может попасть не к тому специалисту, который занимается его вопросом. В таком случае для решения проблемы потребуется новая запись. При этом одно должностное лицо в отдельных случаях может одновременно вести прием по нескольким электронным очередям.

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Во время воздушной тревоги прием граждан в ТЦК и СП может временно прекращаться из соображений безопасности. Из-за этого фактическое время посещения способно измениться. В связи с этим при планировании визита стоит учитывать возможные переносы и заранее проверять данные своей записи.

Напомним, ранее Новини.LIVE объяснили, имеют ли граждане право снимать действия сотрудников ТЦК на телефоны во время оповещения на улицах.

Также Новини.LIVE описали случаи, когда военнообязанные граждане могут оспорить штраф от ТЦК, который пришел в приложение "Резерв+".